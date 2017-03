Selección Peruana: Renato Tapia aseguró que Luis Suárez no es lo que más preocupa de Uruguay

Renato Tapia reconoció que Luis Suárez es un futbolista de alto nivel y que marca la diferencia en cualquier cancha. Sin embargo, el volante de la Selección Peruana no comparte la idea de que sea lo más peligroso de Uruguay para el martes, sino todo el equipo.

¿Qué es lo que más se teme de Uruguay? "Todos en verdad. Uruguay no es un solo jugador. Si bien es cierto marca la diferencia, creo que no es el fuerte. Como grupo trabajan defensivamente muy bien. Así que no es solamente Suárez", apuntó el volante de la bicolor sobre el delantero del Barcelona.

Tapia manifestó que la Selección Peruana tomará sus precauciones con todos los jugadores charrúas. Eso sí, aseguró que el plantel tendrá como primera tarea imponer su juego. "Obviamente, tendremos cuidados con lo que haga Uruguay, pero enfocados en lo nuestro", apuntó.

El mediocampista, de otro lado, aseguró que la bicolor ya volteó la página al empate con Venezuela. Afirmó que lo único que queda es mirar en lo que viene en las Eliminatorias Rusia 2018 y no repetir los errores.

"Fue algo que nos movió, pero eso ya quedó en el pasado. Pensamos en las cosas que hicimos bien. Los que hicimos mal, corregirlo", finalizó Renato Tapia, quien tiene fe en que el martes puede ser un buen día para la Selección Peruana.

