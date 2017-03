Selección Peruana: los resultados que le convienen en la fecha 13 de las Eliminatorias

Estamos claros en que a la Selección Peruana solo le sirve la victoria en Maturín si quiere seguir con vida en las Eliminatorias a Rusia 2018. Todos somos conscientes de eso; sin embargo también hay otros resultados que podrían incrementar nuestras posibilidades de asistir a la siguiente copa del mundo.

A estas alturas está claro que Brasil y Uruguay ya prácticamente compraron boleto a Rusia, no obstante del tercer al octavo lugar la cosa sigue reñida por eso hay algunos reusltados que podrían ayudar mucho al equipo de Gareca.

Así marcha la tabla de las Eliminatorias

Pos. Selección Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif. 1. Brasil 27 12 8 3 1 28 9 19 2. Uruguay 23 12 7 2 3 24 11 13 3. Ecuador 20 12 6 2 4 22 16 6 4. Chile 20 12 6 2 4 21 17 4 5. Argentina 19 12 5 4 3 14 12 2 6. Colombia 18 12 5 3 4 15 15 0 7. Paraguay 15 12 4 3 5 11 17 -6 8. Perú 14 12 4 2 6 18 20 -2 9. Bolivia 7 12 2 1 9 10 31 -21 10. Venezuela 5 12 1 2 9 14 29 -15

Colombia vs. Bolivia: Es dificil imaginar que Bolivia pueda ganar en Barranquilla, no obstante un empate podría ser muy beneficioso para la bicolor. Y es que con sus 18 puntos Colombia marcha sexto y es importante que no se despegue.

Paraguay vs. Ecuador: Estamos a 5 puntos de los norteños y a uno de los guaraníes por eso el resultado que mejor nos caería en este partido sería el empate.

Argentina vs. Chile: Uno hace un presupuesto y de todas maneras considera que Argentina, con Messi y todo su potencial, debería clasificar al mundial. Es por eso que aunque los albicelestes marchen quintos, convendría que ganen, se vayan para arriba y dejen en la lucha a Chile, que por ahora es cuarto con 20 puntos.

Uruguay vs. Brasil: Como los charrúas son nuestros próximos rivales, conviene que Brasil los desgaste al máximo y lleguen golpeados a Lima. Ambas selecciones prácticamente ya tienen un boleto a Rusia.

