Con el dolor no se juega. Ricardo Gareca habló de todo lo que respecta a la Selección Peruana en la previa al trascendental choque contra Venezuela en Maturín, por las Eliminatorias Rusia 2018, y aclaró que el difícil momento del país servirá para comprometer más al equipo, pero no como una motivación.

"No vamos a utilizar estos acontecimientos trágicos como algo motivacional para nosotros. Esto no será un medio de motivación ni algo similar. Es una tragedia, y hay chicos que tienen familiares en estas zonas, pero a nosotros no nos va a afectar, pero sí nos compromete aún más con el país y es nuestra gran responsabilidad regalarle una alegría. Ojalá", dijo el 'Tigre'.

Además, el técnico de la Selección Peruana dijo que ante Venezuela, no se guardarán nada. "Por la situación en la que estamos tenemos que jugar al límite de nuestras posibilidades", dijo cuando le preguntaron si iba a guardar algún jugador que esté en 'capilla'.

Tampoco planea realizar modificaciones en la forma de jugar. "Primero que recién el martes estaremos con todo el equipo completo y es muy corto el tiempo para cambiar el esquema o la estrategia. Tenemos un estilo, una manera de jugar y estamos convencidos de que ese nos puede dar grandes resultados. No por el contexto en el que vivimos podemos caer en la desesperación. de hacer grandes cambios"

Acerca de Christian Cueva, quien atraviesa un gran momento en Sao Paulo, pero tiene familia en Trujillo, aseguró de que "he podido conversar con él y está muy bien anímicamente. Su momento es importante y esperemos contar con él en su mejor versión". Además, Gareca lamentó la ausencia de Luis Advíncula "es una pena porque está en un gran momento".

