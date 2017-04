Selección Peruana: ¿Por qué a Ricardo Gareca aún no le hablan de renovación?

Cuando Ricardo Gareca tuvo su primera conferencia como técnico de la Selección Peruana, fue claro: "Hay que ponerse a trabajar. No soy de prometer. No puedo prometer absolutamente nada. Tengo las mismas intenciones del pueblo peruano". No habló de clasificación, no habló de Mundial, pero sí de un proceso uno que está por acabar con la incertidumbre sobre si se quedará rumbo a Qatar 2022 o no.

Los resultados después de la Copa América Centenario, alaban la labor del 'Tigre' y han hecho que sus detractores tengan que cambiar de opinión y cesen en la idea de que no termine el proceso. ¿Acaso están pidiendo su renovación con la blanquirroja? Algunos lo hacen, otros, escuetamente, mantienen su posición. La cosa es que la aprobación del entrenador argentino, día a día, es mayor.

Y ¿qué está haciendo la FPF con respecto al futuro de Ricardo Gareca? Absolutamente nada. No porque no quieran, ni porque no les gusta la forma del hoy entrenador de la Selección Peruana o porque los resulatdos no lo acompañan. Sino porque quieren ser consecuentes, según dijo el mismísimo Edwin Oviedo.

"Este es un proceso y lo vamos a respetar de la misma forma como cuando nos dijeron lo contrario (despedir a Gareca por malos resultados), les decimos lo mismo. Este es un proceso", señaló este lunes el mandamás de la FPF en conferencia de prensa.

A falta de cuatro fechas para que culminen las Eliminatorias Rusia 2018, y con la Selección Peruana con chances de clasificar, en la FPF han decidido no hablar de renovación ni de un proceso venidero. El respaldo es total para Ricardo Gareca y después del choque ante Colombia, en Lima, por la última jornada de las Eliminatorias, se definirá si se queda o no.

