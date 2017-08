Ricardo Gareca: "Para mí Perú no se despertó todavía"

Ricardo Gareca mostró su preocupación por la falta de una política deportiva en nuestro país. El técnico de la Selección Peruana dijo que un País que no invierte en el deporte no tiene futuro porque eso va de la mano con la educación.

"El país que no invierte en deporte no tiene futuro, porque está ligado a todo, a todo lo que es la competitividad, la educación, el alejamiento de la tentación que los jóvenes tienen a diario. Entonces la práctica del deporte es algo tan significativo en el crecimiento y desarrollo de una persona", dijo en entrevista con RPP.

Selección Peruana: el plan que seguirá con miras a los choques ante Bolivia y Ecuador



"El Estado debe involucrarse en el deporte. No para tener un control, sino no para supervisar, para apostar. Si no se genera una política deportiva es muy difícil y el Perú la necesita. El deporte hace a una persona competitiva, forja el carácter de competencia. Es tan importante que el Estado tome conciencia de una vez por todas acá en el Perú, creo que es algo básico, primordial", añadió.



El técnico de la Selección Peruana dijo que nuestro país todavía está lejos de alcanzar el objetivo de una verdadera política deportiva. "Para mi Perú no se despertó todavía. Creo que a Perú la sobra materia prima, tiene el talento, tiene lo más importante", afirmó.

Ricardo Gareca también habló de la Selección Peruana y los próximos duelos eliminatorios ante Bolivia y Ecuador. "Necesitamos enfocarnos en el primer partido que es Bolivia. De nada sirve enfocarnos en el último partido con Colombia, si antes no vamos sorteando los obstáculos que se nos presentan", dijo.



"En estos momentos solo estamos en condiciones de poder ver cada encuentro, disputarlo como una final. En estos momentos lo único que nos lleva es enfocarnos en Bolivia y tratar de sacarlo adelante y para posteriormente pensar en el siguiente", afirmó.

ESTO TE PUEDE INTERESAR

¿Araujo se recuperará para los duelos ante Bolivia y Ecuador? [VIDEO]



Alianza también habló sobre la lesión de Araujo. (Video: Alianza Lima)

LEE TAMBIÉN