El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, consideró viable la posibilidad de jugar de local en Arequipa en las siguientes Eliminatorias. A esa conclusión llegó tras el amistoso contra Jamaica disputado en la 'Ciudad Blanca'.

"Yo no tendría ningún problema. Nosotros nos sentimos muy cómodos jugando en el interior. Si yo tengo que hablar, no vi que el equipo sufriera en Arequipa, que el equipo no se moviera con naturalidad dentro de lo que es el esfuerzo físico", señaló el 'Tigre' en Radio Capital.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Pizarro, Farfán y Vargas?

El entrenador quedó encantado con el fervor del hincha en el interior del país. Sostuvo que ese tipo de atmósfera le viene bien a la Selección Peruana para afrontar una competencia tan exigente como son las Eliminatorias.

"Estamos condiciones de poder ir a jugar en el interior. En Lima, la gente es muy pasional, nos han apoyado mucho también", agregó Gareca. Agregó todo depende de los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol.

Ricardo Gareca, cuya continuidad en la bicolor no está definida, afrontará en Lima los dos últimos partidos de local en las Eliminatorias Rusia 2018. Primero ante Bolivia, siguiente fecha, y ante Colombia en el cierre.

