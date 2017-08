No hay que confiarse. La Selección Peruana enfrentará a Bolivia en un partido más que importante en las Eliminatorias a Rusia 2018. El estadio Monumental será testigo de un nuevo choque ante los altiplánicos, luego del empate en 2001. Ojo, esa no fue la única vez que La Verde le robó uno o hasta los tres puntos a la bicolor en Lima.

Así es, Bolivia es un caserito en arruinar la fiesta de la Selección Peruana en Lima, desde la inauguración del estadio Nacional en 1953, pasando el estreno de la Copa América 2004 o el fin de la 'Era Markarián' en 2013.

Perú 0-1 Bolivia

Copa América

22 de febrero de 1953

El pequeño Estadio Nacional con tribunas de madera, inaugurado por el presidente Augusto B. Leguía en 1927, se convirtió en un monumental y moderno recinto en el gobierno de Odría, en 1953. Qué mejor manera de inaugurarlo con un partido de Copa América ante Bolivia. Para muchas selecciones, un triunfo presupuestado.

El problema es que uno nunca sabe qué sucederá con la Selección Peruana. En el inicio del complicado proceso del inglés William Cook, Perú perdió inexplicablemente ante Bolivia, cuando todo el ambiente estaba listo para una fiesta bicolor. Luis Joe Calderón anotó un autogol a falta de cuatro minutos (otros versiones afirman que fue gol de Víctor Ugarte), en una de las más grandes frustraciones en la historia de nuestro balompié.

La ficha



Perú (0): Rafael Asca; César Brush, Guillermo Delgado (C); Rafael Goyoneche, Cornelio Heredia, Luis Calderón; Gilberto Torres, Roberto Drago (Luis Dávalos, 82'), Roberto Castillo (Arnaldo Reyes, 33'), Guillermo Barbadillo (Juan Bazza, MT), Luis Navarrete. DT: William Cook.



Bolivia (1): Eduardo Gutiérrez; Eduardo González, José Bustamante; René Cabrera, Ramón Guillermo Santos, Edgar Vargas; Víctor Brown, Víctor Ugarte, Hilarión López, Mario Mena, Ricardo Alcón. DT: César Vicino.



Gol: Calderón (86' (Autogol))(BOL)

Árbitro: George Rhoden (ENG)



Estadio: Nacional - Lima (PER)

La jugada del tanto. Ugarte estaba tan pegado a Calderón, que quedó la duda eterna de si fue autogol o no. (USI) La jugada del tanto. Ugarte estaba tan pegado a Calderón, que quedó la duda eterna de si fue autogol o no. (USI) La jugada del tanto. Ugarte estaba tan pegado a Calderón, que quedó la duda eterna de si fue autogol o no. (USI)

Perú 1-2 Bolivia

Eliminatorias

​10 de setiembre de 1989

Tocamos fondo (una vez más). La Selección Peruana no sumó punto alguno en las Eliminatorias al Mundial 1990, la peor de su historia. No le ganó a Uruguay ni a Bolivia en los cuatro partidos que los enfrentó. La Verde ganó por primera vez en Lima en la historia de los procesos clasificatorios. Esta derrota puso punto final al infame ciclo del brasileño Pepe como entrenador de la bicolor.

La Ficha



Perú (1): Purizaga; Arteaga, Requena, Del Solar, Olivares; Reyna (Alfonso Yáñez, MT), Reynoso, Manassero (Carlos Torres, MT); Rey Muñoz, Gonzales, Hirano. DT: Pepe.



Bolivia (2): Trucco; Montagno, Fontana, Martínez, Vargas; Ferrufino, Melgar, Soria, Cristaldo; Romero (Erwin Sánchez, 59'), Ramallo. DT



Goles: Gonzales (53')(PER); Montaño (45' + 2'), Sánchez (76')(BOL)

Árbitro: Carlos Maciel (PAR)

Tarjetas Amarillas: Reynoso (20'), Olivares (26')(PER); Soria (45'), Martínez (49'), Montaño (71')(BOL)

Estadio: Nacional - Lima (PER)

Perú 1-3 Bolivia

Amistoso

11.02.1996

La Selección Peruana no la pasaba bien. No había ganado un solo partido en las dos últimas Eliminatorias, sumado a una terrible Copa América en Uruguay. Juan Carlos Oblitas asumía la dura prueba de intentar la clasificación al Mundial de Francia. El primer partido de la bicolor en 1996 fue un amistoso ante Bolivia en el Estadio Nacional.

Bolivia, con una de las mejores generaciones de su historia, llegó a Lima y bailó marinera con la Selección Peruana. El triunfo verde por 3-1 golpeó duro en la afición, que gritó "ole" en casa pase boliviano, gritaron "muere" a Oblitas, alabaron a Freddy Ternero (su asistente) y silbaron a los nuestros.

La Ficha



Perú (1): Héctor Yupanqui; José Reyna (Juan Ormeño), José Soto, Alfonso Dulanto, Alexis Ubillús; Jorge Soto, Mario Rodríguez, Germán Pinillos, Darío Muchotrigo (Alfredo Carmona), Roberto Palacios; Flavio Maestri (Ricardo Zegarra). DT: Juan Carlos Oblitas.



Bolivia (3): Marco Barrero; Miguel Rimba, Freddy Cossío, Oscar Sánchez, Miguel Parabá; Rubén Tufiño, Julio Baldivieso, Ramiro Castillo (Luis Cristaldo), Mauricio Ramos; Juan Suárez, Roly Paniagua (Céspedes). DT: Dussan Draskovic.



Goles: Pinillos (72' (Penal))(PER); Baldivieso (27' (Penal)), Paniagua (54'), Castillo (75')(BOL)

Árbitro: José Arana (PER)

Tarjetas Amarillas: Dulanto (PER); Tufiño (BOL)



Estadio: Nacional - Lima (PER)

Asistencia: 18,168 espectadores

Recaudación: 300,480 nuevos sole

Perú 1-1 Bolivia

Eliminatorias

14 de noviembre de 2001

Muchos confiaban en que este sería el primer triunfo de la Selección Peruana en el estadio Monumental, pero no fue así. La bicolor cerraba la Eliminatoria al primer Mundial del Siglo XXI con un frío empate a un gol ante La Verde. El primer ciclo de Julio César Uribe acabó de manera muy discreta.

Este fue el estreno de Bolivia en el Monumental, recinto al que volverá este 31 de agosto. Finalmente, la Selección Peruana logró su primer triunfo allí ante los altiplánicos, pero recién en un amistoso de 2007.

La Ficha



Perú (1): 12 Miguel Miranda; 2 Jorge Huamán, 15 Santiago Salazar, 5 Juan Pajuelo; 4 Martín Hidalgo, 8 Juan Jayo, 22 Marko Ciurlizza (17 Jean Ferrari, 69'), 14 Jorge Soto (19 Frank Palomino, MT), 10 Roberto Palacios; 23 Piero Alva (18 Germán Carty, 76'), 11 Andrés Mendoza. DT: Julio César Uribe



Bolivia (1): 1 José Fernández; 2 Luis Reyes, 3 Juan García, 4 Oscar Sánchez (7 Luis Riveiro, 54'), 20 Gonzalo Galindo; 8 Richard Rojas, 5 Edgar Olivares, 15 Darwin Peña, 10 Milton Coimbra; 9 Joaquín Botero (19 Alfredo Castillo, 63'), 11 Lider Paz (6 Raúl Justiniano, 90'). DT: Carlos Trucco.



Goles: Alva (08')(PER); Castillo (87')(BOL)

Árbitro: Héctor Baldassi (ARG)

Tarjetas Amarillas: Paz (19'), Rojas (82')(BOL)



Estadio: Monumental - Lima (PER)

Asistencia: 2,374 espectadores

Perú 2-2 Bolivia

Copa América

06 de julio de 2004

La fiesta que acabó en velorio. Desde el sorteo de la Copa América Perú 2004, la hinchada nacional celebró que Bolivia sea el rival de la inauguración. El Estadio Nacional se vistió de gala para que la Selección Peruana debute con un triunfo en el torneo que era local, pero no fue así.

Una vez más, la bicolor hizo de las suyas y apenas pudo empatar a dos goles ante Bolivia. Un golazo del Chorri Palacios sirvió para que la Selección Peruana no haga un papelón en su estreno como local en la Copa América.

La Ficha



Perú (2): 1 Óscar Ibáñez; 4 Jorge Soto, 3 Miguel Rebosio, 2 Santiago Acasiete, 6 Walter Vílchez; 8 Juan Jayo, 20 Carlos Zegarra (11 Aldo Olcese, 80'), 7 Nolberto Solano (10 Roberto Palacios, 62'); 17 Jefferson Farfán, 9 Flavio Maestri (16 Andrés Mendoza, 62'), 14 Claudio Pizarro. DT Paulo Autuori.



Bolivia (2): 21 Leonardo Fernández, 3 Sergio Jáuregui, 5 Ronald Arana, 16 Ronald Raldes, 4 Luis Álvarez; 15 Limbert Pizarro (17 Juan Arce, 84'), 8 Rubén Tufiño, 10 Limberg Gutiérrez (19 Gonzalo Galindo, 63'), 7 Luis Cristaldo; 9 Miguel Mercado (6 Richard Rojas, 72'), 20 Joaquín Botero. DT: Ramiro Blacutt.



Goles: Pizarro (68' (Penal)), Palacios (86')(PER); Botero (36'), Álvarez (57')(BOL)

Árbitro: Héctor Baldassi (ARG)

Tarjetas Amarillas: Zegarra (39')(PER); Fernández (75'), Botero (84')(BOL)



Estadio: Nacional - Lima (PER)

Perú 2-2 Bolivia

Amistoso

02 de setiembre de 2011

Bolivia fue el invitado para una nueva apertura del Estadio Nacional, como en 1953. Una vez más, los altiplánicos arruinaron la jarana limeña, esta vez con una igualdad a dos goles. Claudio Pizarro volvía a anotar gol con la Selección Peruana luego de cuatro años.

La ficha



Perú (2): 1 Leao Butrón; 23 Roberto Guizasola (2 Aldo Corzo, MT (26 Paolo Hurtado, 74')), 13 Renzo Revoredo, 4 Walter Vílchez, 19 Yoshimar Yotun (24 Luis Trujillo, MT); 5 Adan Balbín, 27 Carlos Lobatón (7 Josepmir Ballón, MT), 18 Rinaldo Cruzado; 10 Jefferson Farfán (25 Irven Ávila, 90' + 2'), 11 Wilmer Aguirre (8 Michael Guevara, 62'), 14 Claudio Pizarro. DT: Sergio Markarián.



Bolivia (2): 23 Sergio Galarza; 14 Christian Vargas, 2 Luis Méndez, 5 Ronald Rivero, 3 Luis Gutiérrez; 10 José Chávez, 6 Walter Flores, 22 Ruddy Cardozo, 8 Pablo Escobar (20 Mauricio Saucedo, 62'); 7 Edivaldo Rojas (15 Jaime Robles, 74'), 9 Marcelo Moreno (26 D Ríos, 90' + 1'). DT: Gustavo Quinteros.

Goles: Cruzado (36'), Pizarro (81' (Penal))(PER); Escobar (05'), Cardozo (69')(BOL)

Árbitro: Juan Soto (VEN)

Tarjetas Amarillas: Yotun (15'), Farfán (32'), Aguirre (53'), Ballón (84')(PER); Flores (36'), Méndez (61'), Rivero, Galarza (81')(BOL)



Estadio: Nacional - Lima (PER)

Perú 1-1 Bolivia

Eliminatorias

15 de octubre de 2013

El final de la Era Markarián fue con un pobre empate ante Bolivia, en un Estadio Nacional vacío por una suspensión. Yoshimar Yotun adelantó para la bicolor, pero Bejarano empató al filo del medio tiempo. La Selección Peruana se desinfló al final de las Eliminatorias a Brasil 2014.

La ficha



Perú (1): 1 Diego Penny; 13 Luis Advíncula, 2 Néstor Duarte, 5 Carlos Zambrano, 19 Yoshimar Yotun; 16 Josepmir Ballón, 17 Carlos Lobatón, 9 Cristian Benavente (10 Yordy Rwyna, MT), 6 Juan Vargas; 11 Irven Ávila (18 André Carrillo, 59'), 14 Claudio Pizarro (C). DT: Sergio Markarián.



Bolivia (1): 1 Romel Quiñónez, 21 Edward Zenteno, 16 Ronald Raldés (C), 3 Luis Gutiérrez, 4 Diego Bejarano (2 Edemir Rodríguez, 85'); 17 Marvin Bejarano, 6 Walter Veizaga, 20 Danny Bejarano (7 Juan Arce, MT), 10 Edivaldo Rojas (14 Jaime Arrascaita, 73'); 8 José Chávez, 9 Marcelo Martins. DT: Xabier Azkargorta.



Goles: Yotun (18')(PER); Diego Bejarano (45')(BOL)

Árbitro: Enrique Cáceres (PAR)

Tarjetas Amarillas: Vargas (90' + 1'), Lobatón (90' + 2')(PER); M. Bejarano (46'), Veizaga (87')(BOL)



Estadio: Nacional - Lima (PER)

Asistencia: 0 espectadores

Recaudación: 0 nuevos soles

