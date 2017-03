Perú vs. Uruguay: el sacrificio de los hinchas por conseguir entradas en el Estadio Nacional

Si hacer cola en el banco es agobiante, imagínate hacer fila para ver a la Selección Peruana frente a Uruguay. Bajo un inclemente sol y sin comer. Nada sencillo. Eso es lo que hicieron los hinchas en el Estadio Nacional en el segundo día de venta de las populares.

Cinthya, admiradora de Paolo Guerrero, contó a Depor que tuvo que acampar desde un día antes. Ya con los boletos en manos se regresa feliz a Lurín porque verá a su ídolo el 28 de marzo. "Falté al trabajo, no dormí bien, no he comido, pero todo vale como hincha", dijo.

Luis, por su parte, vino desde la Perla Callao con la ilusión de comprar las entradas para su familia. Llegó a las nueve de la mañana y a las tres y treinta de la tarde pudo ser atendido. "Lo peor es el sol. También hubo problemas con los revendedores. Genera estrés, pero ya estamos con las entradas en la mano", dijo.

Brescia, de Villa María del Triunfo, llegó a la una tarde. No tenía esperanzas por todo lo que había pasado el viernes, en el que muchos hinchas se quedaron sin comprar debido a larga cola. Grande fue su sorpresa cuando la cola solo era de 30 metros. El requisito del DNI había alejado a varios revendedores.

"Es un partido especial. No solo por Perú. También quiero ver a Luis Suárez y Cavani", indicó Brescia, quien también estuvo en el Estadio Nacional cuando vino Argentina.

Todos los aficionados coincidieron que no conocían el modo de venta por internet. "Me enteré recién acá. Sino, lo hubiera comprado por ahí", afirmó Cinthya. No importa. Todo vale por ver a Perú.

