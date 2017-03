Han pasado tres meses desde la última vez que Salomón Rondón, delantero de Venezuela, anotó por última vez en su carrera. Pero si repasamos los números con su selección, nos topamos con una estadística muy dura: no ha anotado gol alguno en las Eliminatorias Rusia 2018 y le apuntó la placa a la Selección Peruana para quebrar esa mala racha.

En entrevista con el diario AS, el delantero de la Vinotinto reveló su sentir en este difícil momento que atraviesa y que suma más de 1000 minutos sin festejos. Además, habló del choque ante Perú y lo que le espera a los dirigidos por Ricardo Gareca en Maturín.

El atacante de 27 años, aseguró que llega muy bien al choque contra la Selección Peruana porque a pesar de no anotar desde el 2016, "el técnico (de West Bromwich Albion) cuenta conmigo y en estos malos momentos me ha respaldado", dijo y agregó de que su tituación es "atípica" porque está jugando todos los partidos, pero no marca.

Sin embargo, el haber sido convocado a la Selección de Venezuela en pleno cambio generacional, lo motiva a romper su mala racha. "Estaría muy bien. Ojalá lo consiga ante Perú y Chile". Eso sí, sabe que por ser uno de los más experimentados "me toca a mi la responsabilidad ante los jóvenes".

Y qué Vinotitnto le espera a Perú en Maturín, Salomón Rondón afirmo de que será una renovada tras la clasificación de la Sub 20 al Mundial. "El cambio en la Vinotinto lleva unos meses y en la última Copa América ya se notó. En todas las líneas los jóvenes han ido aportando y mejorando a la selección. Ojalá el relevo sirva para nuestro bien", señaló.

