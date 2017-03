El ambiente de Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 se va calentando de a pocos. Y una voz autorizada para referirse a la siguiente fecha doble de la Selección Peruana es Sergio Markarián. Lejos del Perú y con la tranquilidad de no estar dirigiendo, el ex entrenador de la blanquirroja rompió su silencio y hasta se animó a decir que el cuadro de Gareca 'es uno de los que mejor juega'.

"De las selecciones que mejor juegan en las Eliminatorias, está Uruguay, Brasil y Perú; para mí, son los equipos que mejor están en este momento[...] Perú es de los equipos que mejor juega en este momento y, cuando me refiero a eso, no estoy hablando tirar caños o 'taquitos', estoy hablando de defender razonablemente bien y atacar en uso de las capacidades técnicas de sus jugadores con bastante eficiencia. No cabe duda que les falta algunas cosas, pero yo considero que juegan bien", comentó el poupular 'Mago' al programa radial 'Ultimo Al Arco' de Sport890 de Uruguay.



Si bien es cierto, la Selección Peruana ha mejorado considerablemente en las últimas fechas de Eliminatorias, aún le falta conseguir una serie de resultados para soñar con el Mundial. Para Markarián, la blanquirroja puede revertir la situación y salir a flote con la experiencia que tuvo en Eliminatorias pasadas.

"Me parece que los chicos de Perú están acostumbrados a las situaciones difíciles. Han jugado en las últimas Eliminatorias en este mismo contexto, donde si pierdes un partido quedas fuera. Considero que el equipo peruano es capaz de revertir esta situación y que va a dar todo en estos dos encuentros", agregó don Sergio.



Sergio Markarián tuvo un gran índice de popularidad en el Perú, pero se fue por la 'puerta falsa' (USI) Sergio Markarián tuvo un gran índice de popularidad en el Perú, pero se fue por la 'puerta falsa' (USI)

Sergio Markarián fue el director técnico de la Selección Peruana durante el proceso rumbo a Brasil 2014 y no pudo conseguir el objetivo de llevar al equipo al Mundial. Inclusive tuvo una fecha 'clave' ante Uruguay en el Nacional de Lima (situación similar a la que afrontará el equipo de Gareca) y cayó derrotado en Lima por el marcador de 2-1. Ricardo Gareca sabe que eso no puede volver a suceder.

