A pesar de que Sergio Markarián, a lo largo de este tiempo, intentó esquivar las preguntas sobre su actitud explosiva en la conferencia de prensa luego de ser catalogado de ‘ratonero’, el exestratega de la Selección Peruana reveló los motivos que lo llevaron a perder el control en público. Y es que esta situación marcó un antes y un después de su paso por la ‘bicolor’.

“Tuve muchos enfrentamientos. Los considero errores míos. No debí haber entrado en las provocaciones y en los comentarios hirientes. [Mi respuesta]. Fue contra entrenadores y algunos periodistas que rotulan a la gente. Te ponen un nombre y no te lo saca más. Los entrenadores acusaron el impacto, porque dejaron de hablar [del equipo]. Y me alegro de que haya pasado. El problema no fue con la prensa”, dijo Markarián a Fox Sports.

En ese sentido, el extécnico de Sporting Cristal aseguró que actualmente su trabajo se enfoca en desarrollar una teoría sobre que la posesión no es la única manera de ganar los partidos.

Sergio Markarián perdió los papeles luego de perder ante Chile. (Video: Fox Sports)

“Hoy por hoy estoy dando la batalla por el reconocimiento sobre que el compromiso del entrenador es doble: a) tiene que ganar; b) que sus equipos gane y sea apreciado estéticamente. No hay que dejarse confundir por lo que dicen algunos entrenadores y de prensa sobre que la posesión del balón es la única manera de controlar el partido. En ese sentido, hemos desarrollado hipótesis de que no es así”, agregó el ‘Mago’.

Por supuesto, Markarián se mostró muy enfático al momento de plantear su teoría de juego, la cual lo llevó al obtener el tercer lugar de la Copa América 2011 con la Selección Peruana.

“La distancia entre líneas, la elección del sistema de juego, la intensidad, la densidad de acciones, pueden ser más importantes que la posesión. Claro que nos gusta tener la posesión, pero eso sucede cuando tienes a los mejores jugadores. Entonces, tienes que recurrir a otras cosas. El paso previo para ganar es controlar, sin duda, es el control, pero no es absoluta”, concluyó Markarián.

