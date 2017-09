Selección Peruana Sub 15: conoce a Osama Vinladen, el ‘10’ que convocaron a la ‘bicolor’

Mientras Osama Vinladen Jiménez López espera ansioso en el aeropuerto de Tarapoto el llamado para abordar y emprender un viaje con destino a Lima, su celular suena y nos atiende emocionado. De hecho, está ante su primera entrevista. Tiene 14 años y aún no asimila lo vivido en todo un día: fue convocado a la Selección Peruana Sub 15 y su nombre se robó las miradas de los usuarios de las redes sociales, luego de que la FPF oficializara el llamado. Y claro, miles de curiosos intentaron agregarlo al Facebook.

Según nos cuenta el ‘10’ de las divisiones menores de Unión Comercio, se siente emocionado porque subió un peldaño en la larga escalera que le tocará recorrer como futbolista. Por supuesto, se siente fuerte en lo mental y es sublime para revelar la adversidad social que le tocó superar a temprana edad.

"Le doy gracias a Dios por el apoyo de todos, de Unión Comercio, porque siempre lo apoyó", nos dijo su madre, Rosa López Ríos (57 años).

Varios quieren saber más de tu carrera. Vimos que fuiste convocado a la Selección.

Sí, me convocaron. Y justo ahora estoy por viajar a Lima, nuevamente. Es mi segunda convocatoria. Estoy feliz, de verdad.

¿A los cuántos años comenzaste a jugar?

Desde los 9 años. Siempre me gustó andar con una pelota, porque es lo que más me gusta hacer. Fue así como llegué a Copa Perú. Jugué en un equipo de Rioja.

¿En algún momento coincidiste con Miguel Trauco?

Sí, lo veía por la ciudad. Jugó también en Unión Comercio y ahora sé que está en Brasil. Tenemos fotos con él, también con mi amigo que es Cristian Bogado, Mario Velarde, entre otros. También lo veo entrenar a Reimond Manco.

(Captura: FPF)

¿En qué posición juegas?

Soy volante por derecha o ‘10’, la posición donde me desenvuelvo. Me gusta armar el juego, entrar al área y hacer goles. En San Martín tuve un breve paso.

¿Y qué pasó?

Me llevaron a Lima, pero por falta de recursos económicos no me pude mantener. Además, me lesioné y estuve obligado a regresar a Tarapoto.

¿Pero el apoyo de la familia?

Mi papá lava autos en Tocache, y no le alcanza para mantenerme en el fútbol. Mi mamá está en su chacra de Naranjillo y ahí vive. Yo me las arreglé para estar acá.

¿Los papás nunca se opusieron a ello?

Sí. Sobre todo a mi papá. No les gustaba que salga a jugar fútbol, pero yo me escapaba con mis amigos [risas].

¿Hincha de qué equipo eres?

De Unión Comercio, siempre. Y de Lima, por San Martín. Pero mi sueño es debutar con el equipo donde nací.

(Foto: Difusión)

¿Por tu nombre, en algún momento sufriste una especie de bullying?

Sí, bastante. Los amigos se burlaban, pero yo lo tomaba con tranquilidad. Al principio me incomodaba, pero uno aprende a vivir con eso. Ahora me siento normal.

¿Tu papá nunca te explicó por qué te puso ese nombre?

No, nunca. Se lo pregunté, pero siempre evitó hablar del tema.

¿Tienes alguna ‘chapa'?

Me dicen mono, porque soy bien rápido.

¿Cómo quién quisieras ser?

Como Lionel Messi.

¿Has pensado en cambiarte de nombre, cuando cumplas 18 años?



Si, lo he pensado. Lo haré cuando llegue el momento.

