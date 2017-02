Selección Peruana sub 17: conoce a Anthony Aoki, capitán de la blanquirroja 

Su nombre es Anthony, pero también le gusta que le digan Tadashi. Aoki es su apellido y es el capitán de la Selección Peruana Sub 17 que comandará al joven equipo que lleva el rótulo de 'Jotitas' en la espalda, pero que luchará por escribir su propia historia en el Sudamericano de Chile.



Su presencia en la blanquirroja no es nueva pese a ser todavía un adolescente. Cuando tenía 13 años formó parte de la primera selección nacional de aquella categoría y dos años más tarde formó parte de la sub 15 que jugó el Sudamericano de Colombia. No le fue bien en el aspecto grupal (se hizo 3 puntos y fueron eliminados en fase de grupos), pero eso solo significó el inicio de su etapa como futbolista.

"El fútbol genera muchos sacrificios", admite Aoki a Depor. En efecto, el volante central que juega en Sporting Cristal es consciente de ello. Hace apenas un año, tuvo que dejar los estudios regulares en el colegio La Unión para seguir cursos a distancia. Este 2017 su viaje de 'promo' será a Chile para representar a la Selección Peruana Sub 17.

"Es un gran sacrificio que hago por el fútbol. Ahora ya no voy al colegio. Estudio por mi casa y esto me da tiempo para dedicarme al deporte", explica Anthony con los pies bien puestos sobre la tierra. "Tengo cuatro bimestres y en cada uno de ellos me envían un libro de 50 páginas. Al final de cada ciclo lo envío", detalla.



La capitanía no lo marea. En Sporting Cristal también lleva la cinta de la categoría 2000 que juega la Copa Federación, aunque ya espera formar parte del equipo de Reservas pronto. En el grupo, los chicos lo reconocen como el líder y mucho tiene que ver con la posición de juego: Anthony Aoki juega de '6' y se considera admirador de Xavi, a quien vio llegar a la gloria cuando tenía 10 años en Sudáfrica 2010.

"Tengo tiempo acá (en la Selección) desde la sub 15 y recién estos últimos meses me han dado la cinta. Me siento bien con ello. Conocemos a todo el grupo y siento que todos me toman como referente en el equipo. Me siento tranquilo con esto", explica Anthony Aoki.

La mano de Juan José Oré

Y si bien esta Selección Peruana Sub 17 estará en Chile con la consigna de conseguir un cupo para el Mundial que se disputará en India en octubre, mucho tendrá que ver la mano de Juan José Oré desde la dirección técnica y motivación. Hace exactamente 10 años, un grupo que se llevó el apelativo de 'Jotitas' lo logró, pese a que nadie confiaba en ellos. Se demostró que 'imposibles' no existen en el fútbol. Más aún cuando se trata de once contra once.

"El profe tiene bastante experiencia. Siempre nos cuenta como les fue en el mundial (a los 'Jotitas' del 2007) y que nunca nos imaginaremos lo lindo que es. Eso nos motiva para ir positivo al Sudamericano", admite Aoki. "Oré nos ha dado todas las armas para ir preparados a cada partido. Vamos a salir a ganarlo".



La expectativa es alta y Anthony Aoki no quiere dejar de soñar. "Estamos yendo para clasificar al Mundial", finaliza. Y pese a que el grupo está conformado por países como Brasil, Argentina, Venezuela y Paraguay, la Selección Peruana Sub 17 quiere hacer su historia.

