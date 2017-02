Selección Peruana Sub 17: Elejalder Godos se volvió 'loco' con pasividad defensiva bicolor

La Selección Peruana Sub 17 cae goleado 3-0 ante Brasil y ha mostrado serios problemas en defensa. Inclusive, el relator de Panamericana, Elejalder Godos, no dudó en desesperarse por una salida en falso en el cuadro de 'Jota Jota' Oré.

►Sigue el minuto a minuto EN VIVO del partido entre Perú y Brasil

En el minuto 51 del partido, el narrador del partido se volvió 'loco' cuando el portero Salazar le entregó la pelota a su lateral derecho, quien se vio presionado hasta por 3 hombres. "¡No, no, no, no!!", gritó el popular relator de radio y TV.

"¡Señor, eso es trabajo de fundamentos!", agregó Elejalder Godos ante el error que cometió la Selección Peruana sub 17. De hecho, la jugada fue un poco peligrosa e hizo correr riesgo ante la portería defendida por Salazar.

De mantenerse este resultado 3-0 a favor de Brasil, la Selección Peruana sub 17 tendrá que pensar en la siguiente fecha del Sudamericano ante Argentina. Eso sí, los dirigidos por 'Jota Jota' Oré descansarán la próxima jornada.

NO DEJES DE LEER