Su nombre denota experiencia y años de vivencias en el fútbol formativo. Juan José Oré es la fuente del deporte rey en la Videna y una de las personas a las que más expectativas le genera estar a cargo de un proyecto de menores. Por ello, su Selección Peruana Sub 17 ya tiene casi todo listo para viajar rumbo a Chile para disputar el Sudamericano de la categoría. ¿Cómo llegan?

►Los 116 años de Alianza Lima: el equipo del barrio que se mudó al corazón del pueblo



Tenemos las mejores expectativas. Sabemos que vamos a enfrentarnos a una serie muy dura. Así nos tocó y hay que jugarlas. Jugamos con Brasil, Argentina, Paraguay y Venezuela. Hemeos enfrentado a los paraguayos antes. Además, Venezuerla viene trabajando de años en lo que es menores y ahora ha clasificado nuevamente al Mundial de la sub 20", comentó el popular 'Jota Jota' a Depor.



Revive aquí el segundo partido ante Bolivia al mejor estilo de Depor.com

Para Juan José Oré es trascendental ir con la mentalidad bien plantada y estar fuerte en ese aspecto para dar toda la pelea posible ante rivales que, sobre el papel, son mejores. Sin embargo, el fútbol ya le demostró a él y a la Selección Peruana Sub 17 que en el campo son once contra once.



"Ahora queremos hacer el mejor Sudamericano en la primera etapa, ir paso a paso, clasificar y estar entre los 3 primeros. No importa el orden. Todos tenemos que jugar. Las grandes potencias o mejores que siempre se habla es el problema de ellos", comentó.



¿Y para qué está la Selección Peruana Sub 17? ¿Se puede decir que la idea es ingresar al Mundial de la categoría? Juan José Oré tiene experiencia y no duda en la respuesta: "Todo es posible". Es cierto. La bicolor puede dar el golpe con una generación nueva y llena de ilusión.

"Todo es posible. Si vamos a viajar sin ningún objetivo ni misión, mejor no vamos. Más allá de lo que pueda suceder, hay que darle confianza a estos muchachos. Hemos ido creciendo y de menos a más y hemos ganado estos dos partidos ante Bolivia que son importantes para que el chicos crean en ellos. Vamos con esa tranquilidad y confianza, pero siempre dejar todo en el campo", finalizó el entrenador.

►Sporting Cristal: Horacio Calcaterra ya es peruano



NO DEJES DE LEER

► Sporting Cristal: Horacio Calcaterra no descarta vestir la bicolor [VIDEO]



►TE PUEDE INTERESAR