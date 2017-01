Selección Peruana Sub 20: Adrián Ugarriza estuvo cerca de anotar el segundo ante Argentina

La Selección Peruana Sub 20 salió con todo a enfrentar a Argentina. En un partido muy disputado en medio campo, los de Fernando Nogara se han ingeniado para crear situaciones de gol y tras la anotación de Roberto Siucho, Adrián Ugarriza estuvo cerca de anotar el segundo.

Sucedió en el minuto 29, cuando un buen pase de Martín Távara cayó sobre la cabeza de Bryan Reyna, quien la peinó y asistió a Adrián Ugarriza que quedó mano a mano frente al arquero de Argentina, pero su remate fue directo a sus manos.

Con esto, la Selección Peruana Sub 20 dejó ir una excelente oportunidad de anotar la segunda anotación del partido. El equipo de Nogara ha mostrado aplomo para no dar por perdido ningún balón; no obstante, necesitará anotar uno más para manejar el partido con mayor comodidad.

De mantenerse este resultado, la Selección Peruana Sub 20 sumará sus primeros tres puntos en el Sudamericano de la categoría que se viene disputando en Ecuador.

