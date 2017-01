Selección Peruana Sub 20: 3 errores que debe resarcir el equipo de Fernando Nogara

Un empate con sabor a derrota. Ese fue la sensación que dejó la Selección Peruana Sub 20 que no pasó de una igualdad merecida ante Argentina que batalló (más) para conseguir la anotación de la igualdad en los segundos 45 minutos. Aún así, el Sudamericano sigue y no hay mucho tiempo para lamentar, sino para sumar fuerzas y afrontar de la mejor forma lo que se viene.

¿Qué errores cometió el equipo de Fernando Nogara ante Argentina y que no debemos volver a cometer? Muchos de ellos residen desde el tiempo de preparación y que debe ser tomado en cuenta, no solo en esta selección, sino en todas las que les toque participar en una competencia internacional.

1. El aspecto físico: una deuda clara en el debut

La Selección Peruana Sub 20 sufrió ante Argentina por esta exclusiva razón. No se le vio bien competir en tramos del partido y quedamos mano a mano contra los albicelestes que atacaron con suma tranquilidad. Perú no presionó y tomó como carta entregarle la pelota al equipo de Ubeda.

En esa idea, la bicolor comete un error: defenderse sin balón y correr detrás de los argentinos. Allí se ven las falencias físicas, porque si esa es la idea en el plan, la ejecución demuestra que no se estuvo preparados para lograrlo. Específicamente en la segunda etapa, Argentina rotó el balón de un lado para otro y los de Nogara cayeron en el aspecto físico. Por ello, hasta 3 jóvenes jugadores tuvieron que salir del campo de juego por molestias físicas. Nogara no pudo ejercer sus cambios con libertad (para enmendar la situación) y tuvo que adecuarse a las situaciones del duelo.

2. Para ganar hay que anotar y reducir el margen de error

La Selección Peruana Sub 20 tiene en Adrián Ugarriza su mejor carta en zona ofensiva. Fue uno de los pocos que pudo luchar y golpear físicamente a los argentinos. Sin embargo, se le vio más de espaldas al arco y no se aprovechó su mejor virtud: estar en el área y disparar.

Sin embargo, las que tuvo, no las aprovechó. Luego del gol de Roberto Siucho, Ugarriza tuvo un mano a mano frente al portero argentino y desaprovechó la situación. Por si fuera poco, y ya con el empate 1-1, Fernando Pacheco tuvo otra oportunidad que falló. Ante equipos que no se le puede atacar mucho, deben aprovecharse las pocas que se tienen. Así se gana.

3. Apostar por un replanteo más rápido

Sorprende, hasta cierto punto, que el comando técnico de la Selección Peruana Sub 20 no advirtiera lo que podía suceder en la segunda etapa. Ante un equipo de mayor jerarquía, la bicolor debe asumir quizás otra forma de atacar.

Asumir riesgos forma parte de la situaciones del partido. Y Perú tendrá 3 exámenes más que no tienen margen de error. La bicolor debe aprovechar en cuajar la idea y demostrar de qué está hecha. No queda otra. El Mundial Sub 20 solo tiene cuatro cupos.

