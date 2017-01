Selección Peruana Sub 20: jugadores se regeneraron con hielo tras chocar contra Argentina

Un día después de haberse dejado empatar en el último minuto ante Argentina en el estadio Olímpico de Ibarra, la Selección Peruana Sub 20 realizó trabajos regenerativos en una especie de piscina llena de agua y hielo. El conjunto que dirige Fernando Nogara chocará contra Bolivia en su segundo duelo por el Sudamericano Sub 20 de Ecuador.



Tal y como se aprecia en la fotografía que colgó la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la Selección Peruana olvidó el trago amargo que dejó el empate ante Argentina y se relajó sobre el hielo.



Por un lado, Adrián Ugarriza reconoció que el desgaste físico que desplegaron en el primer tiempo fue un factor decisivo para que Argentina aproveche el dominio del partido y lograra empatar a falta de pocos minutos para culminar el encuentro.



"Me parece que lo que influyó bastante fue el cansancio. Argentina jugó a un ritmo bastante fuerte y el fútbol peruano no está acostumbrado a eso. Además de que el primer cambio fue por cansancio. Al final eso nos pasó factura", aseguró el capitán de la Selección Peruana Sub 20.



Por otro lado, la ‘bicolor’ chocará Bolivia este sábado en el estadio Olímpico de Ibarra desde las 5:00 p.m. Posteriormente, la Selección Peruana chocará contra Venezuela y Uruguay, respectivamente.

