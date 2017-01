El inicio del siglo XXI estuvo marcado por la esperanza de un resurgir en el Fútbol Peruano. La generación de futbolistas nacidos en 1984 sorprendió a propios y extraños al traerse de Ecuador la medalla de oro de los Juegos Bolivarianos, en 2001. Apenas tenían 17 años y, por un momento, había motivo para ilusionarse.

“Como generación, no me cabe duda que ha sido una de las mejores de los últimos 30 años en el Perú”, admite César ‘Chalaca’ Gonzales, el técnico de la selección juvenil por aquel entonces. En esa lista figuraban Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Alberto Rodríguez, Juan Cominges y otros tantos más que nacieron con talento. Sin embargo, pasaron apenas dos años para que tengan otra prueba de fuste mucho más importante: el Sudamericano Sub 20, con cuatro cupos para el Mundial de la categoría en los Emiratos Árabes Unidos.



Aquel episodio fue nefasto y dejó muchas dudas. El equipo que viajó a Uruguay para jugar el Sudamericano Sub 20 2003 (con la base de los chicos de 1984 y algunos que sumó ‘Chalaca’ de 1983) fracasó por donde se le quiera ver: cero puntos, apenas tres goles a favor (dos de la ‘Foquita’ de penal) y 11 anotaciones en contra. Fiasco total.

La explicación de 'Chalaca'

Hasta hoy nadie supo por qué la generación que fue el soporte de las selecciones de ‘Chemo’ Del Solar, Sergio Markarián y en parte, hasta del mismo Ricardo Gareca, protagonizó el papelón del Sudamericano Sub 20 2003. El mismo ‘Chalaca’ Gonzales admite que en ese proceso sufrió muchas trabas de parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).



“El recuerdo que tengo es que por culpa de la FPF no logramos un mejor puesto en la clasificación. Ese equipo había sido campeón bolivariano tras 25 años. Para el 2003 sumé jugadores de 1983 como el ‘Loco’ Vargas y Wilmer Aguirre. Los junté e hice un equipote. Pero lamentablemente la Federación no apoyó. Me paró el equipo. Finalizados los Bolivarianos, el señor Burga no me consiguió ni un partido internacional amistoso (Nota de redacción: en octubre de 2002, la Selección Peruana Sub 20 jugó dos amistosos ante Ecuador, y en noviembre, ante Colombia y Argentina). Los jugadores se fueron cayendo y no hubo espíritu de grupo que teníamos antes”, nos comenta ‘Chalaca’ Gonzales.



En enero del 2003, la Selección Peruana Sub 20 viajó a Uruguay para competir. La ilusión era el Mundial de la categoría, al que nunca hemos asistido. Sin embargo, duró apenas 10 días: debut con derrota 3-0 ante Brasil; goleada 4-1 ante el local y un sorpresivo triunfo de Bolivia 2-1 ante la blanquirroja terminó por romper el sueño. A ‘Chalaca’ se le acabó las armas. Y a sus jugadores, también.



“Nunca tuve los jugadores completos. Jugaba con suplentes (en los meses de preparación). No hubo gira y todo el trabajo se fue al tacho. Ahora todo es distinto: te llevan al extranjero, los clubes te dan los jugadores, viajan y vuelven sin ningún problema. Inclusive le dan apoyo a los extranjeros. Tienen todo y viven prácticamente en la Videna. Nosotros no tuvimos nada. Trabajábamos los lunes y solo hacíamos recuperación, porque los jugadores venían de jugar Copa Asociación (lo que ahora se conoce como Federación). No podíamos ni tocarlos, porque venían dirigentes de otros clubes y te decían la vida”, agrega ‘Chalaca’.

El salto a la selección mayor



Aquella Selección Peruana Sub 20 quedó en el olvido. ‘Chalaca’ fue destituido. Pero los jugadores crecieron y formaron parte de la base de la selección mayor. Paulo Autuori depositó su confianza en jugadores como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Ni qué decir de Alberto Rodríguez, que fue uno de los que sostuvo desde ese entonces hasta la actualidad.



El momento cumbre de Juan Manuel Vargas llegó en la era de ‘Chemo’ Del Solar y la rompió a nivel internacional. Además, Donny Neyra mostró su mejor nivel de la mano de Gareca en Universitario de Deportes y llegó a la Selección Peruana en 2008. Con Markarián no fue la excepción: se sumaron el ‘Zorrito’ Aguirre y ‘Solanito’ Guevara. Además, Diego Penny volvió a tener minutos con la bicolor, tras un breve paso en la Eliminatoria anterior.



El saldo fue positivo al fin y al cabo. Robando las palabras de ‘Chalaca’, las generaciones 1983 y 1984 están entre las mejores de los últimos 30 años. Sin embargo, siempre quedará la duda porque en su momento de concepción no pudo lograr los logros que en el largo plazo consiguieron cada uno por su lado.



Pero las interrogantes seguirán sobre la mesa: ¿por qué es tan difícil mantener un proyecto intacto en el fútbol de menores? La Selección Peruana Sub 20 con la mejor generación de los últimos tiempos no sumó punto alguno y dejó en evidencia que el talento en bruto no es suficiente y que se requiere trabajo para consolidarlo. Solo así, en el largo plazo, se consigue resultados.



Los partidos de la Selección Peruana Sub 20 en el Sudamericano 2003

04 de enero. Brasil 3-0 Perú 4 de enero. Brasil 3-0 Perú

Rosales; Lengua (Ísmodes, MT), Rodríguez, Neyra, Salhuana; De La Haza, Fernández, Vargas, Guevara (Cominges, 33'); Farfán, Aguirre (Guizasola 64') / (USI)

7 de enero. Uruguay 3-0 Perú Rosales; Salhuana, Neyra, Rodríguez (Lengua, MT), De La Haza; Fernández, Ísmodes, Vargasm Guevara (Aguirre, 29'), Cominges; Farfán (Subauste, 75') (USI) 7 de enero. Uruguay 3-0 Perú.

Rosales; Salhuana, Neyra, Rodríguez (Lengua, MT), De La Haza; Fernández, Ísmodes, Vargas, Guevara (Aguirre, 29'), Cominges; Farfán (Subauste, 75') / (USI)

11 de enero. Bolivia 2-1 Perú 11 de enero. Bolivia 2-1 Perú

Rosales; Salhuana, Rodríguez, Subauste, Lengua (Guevara, MT); Ísmodes, Fernández, Vargas (Guizasola, MT), Monsalve (Gonzales-Vigil, 60'); Farfán, Aguirre / (USI)

13 de enero. Ecuador 2-1 Perú 13 de enero. Ecuador 2-1 Perú

Rosales; Zambrano, Neyra, Rodríguez, De La Haza (Aguirre, 62'); Ísmodes, Fernández, Cominges; Labarthe (Salhuana, MT), Farfán, Gonzales-Vigil (Guevara, 62') / (USI)

El plantel

Nombre Nacimiento Posición Club 1 Exar Rosales 20.05.1984 Arquero Alianza Lima 2 Juan Vargas 05.10.1983 Defensa Universitario 3 Evert Lengua 21.01.1983 Defensa Estudiantes de Medicina 4 Paolo de la Haza 30.11.1983 Defensa Sport Boys 5 Alberto Rodríguez 31.03.1984 Defensa Sporting Cristal 6 Carlos Fernández 01.11.1984 Volante Alianza Lima 7 Luis Salhuana 04.08.1984 Defensa Universitario 8 Michael Guevara 10.06.1984 Volante Universitario 9 Wilmer Aguirre 10.05.1983 Delantero Alianza Lima 10 Juan Cominges 01.10.1983 Delantero Coronel Bolognesi 11 Jefferson Farfán 26.10.1984 Delantero Alianza Lima 12 Diego Penny 22.04.1984 Arquero Sporting Cristal 13 Luis Zambrano 22.02.1984 Defensa Universitario 14 Jean Subauste 29.06.1984 Defensa Universitario 15 Diego Monsalve 27.02.1983 Volante Juan Aurich 16 Roberto Guizasola 31.08.1984 Volante Alianza Lima 17 Gianfranco Labarthe 20.05.1984 Volante Sport Boys 18 Juan Gonzales-Vigil 18.02.1985 Delantero Alianza Lima 19 Enrique Ísmodes 09.02.1983 Volante Sporting Cristal 20 Donny Neyra 12.01.1984 Defensa Sport Boys