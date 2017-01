Un proceso más a nivel de menores sufrió el Perú entero. Esta vez, los dirigidos por Fernando Noagara protagonizaron una eliminación para el olvido. Cayeron 2-0 ante Uruguay y quedaron fuera del Sudamericano Sub 20 de Ecuador.



Los goles de Rodrigo Amaral y Nicolás Schiappacase fueron determinantes para que la Selección Peruana cayera derrotado en el estadio Olímpico de Ibarra. El primero anotó vía penal y el segundo se quitó de encima la pasiva marca de la defensa ‘bicolor’.



La Selección Peruana apenas sumó 2 puntos en el Sudamericano Sub 20 luego de empatar ante Argentina y Venezuela. Los dirigidos por Nogara no pudieron sostener ambos encuentros y protagonizaron una ola de críticas.



Como se recuerda, Fernando Nogara trabajó un año con este grupo de jóvenes, comandado por Adrián Ugarriza, Fernando Pacheco, Kevin Quevedo, Raúl Tito, entre otros.



Estos son los memes que dejó la eliminación de Perú en el Sudamericano Sub 20.



Selección Peruana Sub 20: el gol de Uruguay que liquidó a la ‘bicolor’ del Sudamericano de Ecuador

