Selección Peruana Sub 20: Roberto Siucho es duda para enfrentar a Bolivia

La presencia de Roberto Siucho, en el duelo ante Bolivia por la segunda fecha del Sudamericano Sub 20, está en duda. El autor del gol de Perú en el empate 1-1 ante Argentina salió lesionado y está en evaluación.



El delantero de Universitario de Deportes jugó hasta el minuto 66 ante la albiceleste. El jugador peruano tuvo que salir en camilla debido a que no podía ni pararse.



Lee también: ► Selección Peruana: así narró la prensa argentina el gol de Roberto Siucho



El integrante de la Selección Peruana Sub 20 presentó una molestia en la parte posterior del muslo derecho. Previo al entrenamiento de esta tarde, Roberto Siucho será trasladado a una clínica local para sacarle una resonancia para descartar la gravedad de la lesión.



Roberto Siucho espera que su lesión no sea de gravedad. "Sentí un pequeño tirón, espero que no sea de riesgo. Tengo un día para recuperarme", agregó.

Roberto Siucho, delantero de la Sub 20. (Video: FPF)

Los jugadores que salieron del campo adoloridos por un intenso calambre amanecieron mejor. La bicolor entrenará este viernes a las 4:00 p.m. en el predio de San Blas y ahí serán evaluados por el departamento médico.



Perú chocará este sábado ante Bolivia, en la segunda jornada del Sudamericano Sub 20. El partido está programado para las 5:00 de la tarde en el estadio Olímpico de Ibarra.