Selección Peruana Sub 20: Rudy Palomino, el 'guerrero inca' que nació en Machu Picchu

Machu Picchu es sinónimo de orgullo para todos los peruanos. Y mucho más para los cusqueños. Pero pocos saben que en la Selección Peruana Sub 20 hay un jugador que infla el pecho cuando le hablan de la maravilla del mundo. Se trata de Rudy Palomino, volante que quedó en la lista final entregada por Fernando Nogara.



Rudy Palomino nació en el pueblo que alberga a la ciudadela inca. Eso llena de felicidad al volante de la Selección Peruana Sub 20 que tiene contrato hasta fin de año con Cienciano. Depor te presenta su historia.

“Dios me ha dado la dicha de nacer en Machu Picchu. Estoy agradecido por eso, pues encuentro una de las maravillas ahí y es especial. Cuando me preguntan de dónde soy no tengo vergüenza e inflo el pecho”, manifestó Rudy Palomino.



Además, Rudy Palomino ha ido más de 10 veces a la maravilla mundial y la conoce bien. Y en Ecuador dejará el ‘bobo’ por la Selección Peruana Sub 20. Su objetivo es clasificar a un mundial de la categoría por primera vez.



“Es mi primer Sudamericano. Perú nunca ha ido al Mundial de esa categoría y sé que represento a 30 millones de personas. Soy un guerrero, pero más por mi selección”, comentó Rudy Palomino.

Jugar en un equipo de Segunda y estar en la Selección Peruana Sub 20 también le llena de orgullo. "Llegar de un equipo de segunda a la selección es muy difícil, he tenido que hacer las cosas bien para estar dentro de los 23", sostuvo Rudy Palomino, el volante de Machu Picchu que quiere romperla con la bicolor.





