Selección Peruana: Técnico de Raúl Ruidíaz lanzó noticia que tranquiliza a Ricardo Gareca [VIDEO]

Tras los dos amistosos que disputó la Selección Peruana en Trujillo y Arequipa, todos han empezado a descontar los días para la próxima fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018 y saber hasta dónde peleará el equipo de Ricardo Gareca. Y en ese sentido, la presencia de Raúl Ruidíaz es un elemento importante para el entrenador que este miércoles recibió una buena noticia.

No se trata del proceso de recuperación por la lesión a la rodilla derecha en el que se encuentra la 'Pulga', sino por el anuncio de su entrenador de que por ahora, el delantero de la blanquirroja, se quedará en Monarcas Morelia ante la ausencia de ofertas por él.

Perú vs. Ecuador: duelo por eliminatorias ya tiene hora confirmada

"El equipo está completo, ya no esperamos a nadie, con excepción de que se moviera alguien de adentro hacia fuera, pero hoy estamos completos", fue lo que dijo el técnico de Monarcas Morelia, Roberto Hernández, quien le prestó especial atención al tema de Raúl Ruidíaz.

"Sí, se puede ir como cualquier otro. Porque el mercado esté abierto, no es porque haya algo en particular con Raúl Ruidíaz, hasta ahorita no hay nada, es real que hoy por hoy, no tenemos oferta alguna", dijo Hernández sobre el delantero de la Selección Peruana.

Ni con 'Superman': Universitario empató 2-2 con Alianza Atlético por el Torneo de Reservas

¿Y por qué está noticia le da tranquilidad a Ricardo Gareca? Porque el técnico no tendrá que preocuparse por cómo llegará el delantero. Que Raúl Ruidíaz llegue a un nuevo club implicaría un periodo de adaptación que podría costarle minutos y que, de cara a los decisivos partidos por Eliminatorias, le jugarían en contra a la Selección Peruana.

YouTube: así lucen los cracks del Descentralizado en PES 2017