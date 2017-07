El que Paolo Guerrero no esté en el duelo que protagonizará la Selección Peruana ante Bolivia genera preocupación para Teófilo Cubillas. Se trata de un duelo determinante para que el cuadro de Ricardo Gareca siga con vida en las Eliminatorias Rusia 2018. Y por eso, el ‘Nene’ le recomendó al ‘Tigre’ colocar dos delanteros para reemplazar al ‘Depredador’.

“Él solo puede crearles dificultades a los cuatro defensores de los rivales. Esa es la preocupación mía para saber quién lo podrá reemplazar. Será un trabajo de Gareca y seguramente va a ser difícil de que pueda reemplazarlo con uno solo [ante Bolivia]. De repente tengamos que modificar algo en el equipo y utilizar dos delanteros para que cumplan la labor e Paolo”, dijo Cubillas a Movistar Deportes.

En ese sentido, el campeón de la Copa América 1975 volvió a referirse al récord de Paolo Guerrero como goleador de la Selección Peruana. Y es que el crack de Flamengo superó en tantos al tres veces mundialista con la ‘bicolor’.

“Fui el primero en felicitarlo, se lo dije. Caramba, me llena de orgullo de que un chico como él. La verdad es que disfruto muchísimo con lo que él hace en el terreno de juego. Es un jugador que no me sorprenda, porque ya lo conocía”, agregó ‘El Nene’.

Cabe destacar que la Selección Peruana chocará contra Bolivia el 31 de agosto. El duelo se jugaría en la Estadio Nacional, pero el ‘Plan B’ es el recinto crema, estadio Monumental.

