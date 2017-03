Selección Peruana: "Nosotros no vemos la tabla de posiciones", dijo Renato Tapia

El volante de la Selección Peruana Renato Tapia manifestó que el equipo se inhibe de observar el puesto que ocupa en la clasificación de las Eliminatorias. Lo único que le importa a la bicolor es ganar su siguiente partido. En este caso, a Uruguay el martes.

"No vemos la tabla. Si bien somos conscientes de la situación en que estamos, solo nos preocupamos en nosotros", señaló el mediocampista peruano en el programa Fútbol Como Cancha de RPP.

La Selección Peruana estaría en zona de clasificación tras 'quiebre' de Copa América Centenario

La bicolor se ubica en el octavo puesto con 15 puntos, a cinco del quinto, puesto de repechaje, que es ocupado por Ecuador. De no ganarle a los charrúas en el Estadio Nacional, las esperanzas se acabarán prácticamente.

Renato Tapia, de otro lado, confesó que no se encuentra en su mejor nivel futbolístico. La causa es la poca continuidad que tiene en el Feyenoord de Holanda. "Me cuesta el hecho de no estar jugando. El equipo está puntero, una situación que no vivía en muchos años. Espero mi oportunidad", indicó.

El volante afirmó que pondrá lo mejor de sí en caso el técnico Ricardo Gareca le renueva la confianza en el once titular de la Selección Peruana para el martes.

