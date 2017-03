César Farías estuvo al frente de la Selección de Venezuela entre el 2008 y 2013. Durante este periodo se enfrentó en varias a la Selección Peruana. Ahora, desde el banco de The Strongest de Bolivia, no pude de dejar seguir los partidos de su representativo patrio.



► Aquí puedes seguir el partido entre Perú vs. Venezuela



¿A qué se debe el crecimiento de Venezuela en los últimos años?

Cuando llegó a dirigir la Selección de Venezuela, mucha gente se reía porque decíamos que había que globalizar el fútbol en mi país, pero ahora somos un país exportador de jugadores, que vienen actuando en buen nivel. El trabajo en menores ha sido fundamental, ellos vienen entrenando todos los días bajo la supervisión de entrenadores jóvenes, que se han capacitado afuera.

¿Qué otros cambios se dieron para que se vea un progreso en el fútbol venezolano?

​Fue un acierto que se modificará el campeonato local, se hizo mucho más interesante y eso generó que se vendiera los derechos televisivos a Gol TV. Además ahora han vuelto los jugadores venezolanos que por primera vez salieron al extranjero como Juan Arango y César Gonzales, quienes han retornado al país y ayudan al crecimiento de los más jóvenes. Mejoraron muchos los estadios y pese a nuestras deficiencias tratamos de mejorar cada día.

Dirigió la selección absoluta de Venezuela desde Diciembre 2007 hasta septiembre 2014. Dirigió la selección absoluta de Venezuela desde Diciembre 2007 hasta septiembre 2014.

En Perú está jugando Arquímedes Figuera ¿Qué concepto tiene de él?

Somos de la misma ciudad de Cumaná (Estado de Sucre) y lo tuve en la selección sub 20 que clasificó al Mundial de Egipto, no fue a esa cita mundialista, pero el estuvo en el Sudamericano. Es un buen jugador, de corte mixto, tiene una buena dinámica y que está siendo considerado en la selección absoluta y sumado a eso por primera vez está jugando en el extranjero donde le deseo toda la suerte del mundo.



Arquímedes Figuera lleva 4 partidos con la camiseta de Universitarios de Deportes esta temporada Arquímedes Figuera lleva 4 partidos con la camiseta de Universitarios de Deportes esta temporada

¿Cómo ve el partido entre Perú vs, Venezuela?

​Todos los partidos por Eliminatorias son difíciles, aquí no hay tregua, pues el nivel en esta parte del continente es muy parejo. Venezuela tiene la obligación de ganar por jugar en casa, mientras Perú llegará a dar el golpe. No te puedo dar un resultado a la ligera.

¿Encuentra alguna diferencia esta selección peruana con alguna que usted se enfrentó?

Perú con Gareca se ha vuelto un equipo más competitivo y sus jugadores en el extranjero están pasando por un buen momento, pero Venezuela por jugar de local está obligado a quedarse con los tres puntos, ya que por la ubicación en la que se encuentra no es la que se merece por el juego que ha mostrado.

¿Dudamel debe estar preocupado por el buen momento de Cueva, Trauco y Guerrero?

No cabe duda que están pasando un buen momento en Brasil. Destacar en esa liga no es fácil. Igual estoy seguro que verá una táctica para que los pueda frenar y no puedan desempeñar su juego de manera fácil ante Venezuela, pues si a Cueva le das un espacio te puede cambiar la historia de un partido,