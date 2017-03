Selección Peruana viajó a Venezuela en medio de cánticos y alientos [FOTOS]

El sol pegaba muy duro en la Videna de San Luis en horas de la mañana. Los hinchas, con pancartas y banderas en mano y con las palmas enrojecidas por tanto aplaudir, despidieron a la Selección Peruana, que se retiró del recinto deportivo en un bus con rumbo al aeropuerto. De hecho, ningún jugador declaró y solo atinó a sonreír ante el gesto de los fanáticos.



Luego, otro grupo de fanáticos recibió en el aeropuerto a la Selección Peruana, que evitó en todo momento el contacto con la gente. Por eso, la ‘bicolor’ fue hasta la puerta de embarque número 8 del Jorge Chávez, donde el acceso al público es restringido.



Hoy, Ricardo Gareca ultimó detalles de cara al choque contra Venezuela, que se jugará este jueves en el estadio Maturín. De hecho, el estratega argentino planificó un once, que incluye la presencia de Christian Cueva y Paolo Guerrero desde el inicio.



La Selección Peruana llegará por la tarde a Venezuela. El cuadro nacional no reconocerá el recinto deportivo de Maturín. La idea de Ricardo Gareca es no realizar un mayor desgaste físico y concentrar en el hotel desde muy temprano.



Venezuela con mal tiempo: la intensa lluvia a la que se enfrentaría Perú [VIDEO]

Mira cómo llueve en Maturín. (Video: Jesús Saucedo)

