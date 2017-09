El trabajo de Ricardo Gareca con la Selección Peruana se ha ganado el reconocimiento de los hinchas. Y los seguidores de la bicolor lo reconocen de distintas formas, una de ellas en un video homenaje que hará emocionar a más de uno.

El hincha Andres Yrey subió a YouTube un video para el DT de la bicolor en el que mezcla imágenes de Ricardo Gareca en diversas etapas de su carrera, con las primeras declaraciones del entrenador cuando asumió la dirección técnica del equipo de todos.

Selección Peruana: medio argentino 'descubrió' a los 'espías' de Ricardo Gareca



"Acepto este desafío sabiendo que nos espera una tarea dura, difícil, complicada, no imposible, de ninguna manera. No hay nada imposible cuando uno está unido, cuando uno tiene un objetivo claro. Cuando uno tiene, por sobre todas las cosas, lo que yo creo que me ha llevado a aceptar esta decisión: creer en el jugador peruano", se le oye decir al DT.

En otra parte del emotivo video, tras la Copa América, Ricardo Gareca afirma: "Perú es grande en su historia, nos posibilita a nosotros, ojalá, poder formar parte de algo lindo, algo que vamos a encarar en un futuro y que nos permita ir creciendo cada vez más. Como técnico espero que lo mío pueda adquirir una notoriedad gracias a un país como Perú".

De la mano de Ricardo Gareca, la Selección Peruana se ubica en el cuatro lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018, a falta de dos duelos cruciales ante Argentina y Colombia. "Nos estamos preparando para todos los desafíos", dijo el DT y lo está cumpliendo.

