Selección Peruana: lo que no se vio del penúltimo entrenamiento de la bicolor

"Muchachos sean fuertes y valientes para darnos una alegría. ¡Adelante Perú!". Es el mensaje que encontraron los jugadores de la Selección Peruana cuando subieron a la cancha principal de la Videna para iniciar sus trabajos con miras al partido contra Venezuela, de este jueves, a las 6:30 p.m.



El mensaje estaba escrito en una cartulina blanca y la portaba el conocido hincha peregrino, que estaba apostado en le techo de una vivienda vecina a la Videna.



Ricardo Gareca aprovechó que el equipo estaba completo para armar el once que chocará con los llaneros. No hay sorpresas. (Entra aquí para ver el once de Perú).



Perú tiene programado viajar este miércoles, al mediodía, vía chárter a Maturín.

La Selección Peruana concentra en un hotel de la capital