Wilder Cartagena y el sueño de enfrentar a Lionel Messi

Wilder Cartagena tuvo un excelente debut con la camiseta de la Selección Peruana en la altura de Quito. El volante de la Universidad San Martín espera seguir esforzándose para ser nuevamente convocado por Ricardo Gareca y enfrentar a Argentina en el mes de octubre.

"La mayoría de mis compañeros me felicitaron y me dieron la confianza para seguir trabajando. Fue impresionante el apoyo de la hinchada en Quito, parecía que estábamos de locales, así que estamos totalmente agradecidos con ellos", declaró Wilder Cartagena en Gol Perú.

"El 'profe' me dijo que haga lo que se hacer, toque el balón seguro y esté bien parado para cruzar los pases. Antes de ingresar al campo pasaron muchas cosas por mi cabeza, todo lo que había luchado para llegar hasta ahí, pero felizmente me fue bien", añadió.

El volante de la Selección Peruana también se animó a dar su opinión sobre el duelo contra Argentina y la posibilidad de cumplir el sueño de enfrentar y marcar a Lionel Messi.

"Quien no quiere jugar contra Messi, sería algo excepcional de verdad. Pero ahora tenemos que tener mucha calma, hemos dado un paso muy grande. Estoy calmado disfrutando todo esto, si me toca estar soñaré con eso y también con ganar e ir al Mundial porque me quedé picón con la Sub 20 y no quiero que otra vez se me escape", dijo.



Wilder Cartagena, ahora se encuentra enfocado en el regreso del Torneo Clausura donde su equipo, la Universidad San Martín tendrá que visitar a Ayacucho FC el próximo sábado 9 de septiembre.

