Sería imposible resumir lo que genera el fútbol si no existe la palabra revancha. Un día eres el villano y 4 años después te conviertes en el héroe. Pero este 'héroe' no lleva una capa en la espalda. No es su estilo y tampoco le gusta asumir el protagonismo de otros. Su trabajo funciona como un nexo de renovación del buen fútbol: el pase por debajo y la asociación entre compañeros para la generación de situaciones de gol.

Ese es Yoshimar Yotun.

Hace 4 años, la Selección Peruana jugó ante Uruguay un partido de quiebre y el ahora volante de la bicolor era el lateral izquierdo del equipo de Markarián. Con menos protagonismo y, producto de su inexperiencia en Eliminatorias, cometió un error.Y quizás el más grave hasta ese momento de su carrera: se dejó llevar por la desesperación y le lanzó un balón a Luis Suárez. Aquella noche, el árbitro interpretó que era la acción merecía la cartulina roja.

Por un momento Yoshimar Yotun estuvo en el ojo de la tormenta. La crítica fue desmedida. Inclusive, compañeros del equipo acusaron -entre líneas- su acción como la detonante en el resultado final (1-2 a favor de Uruguay). La Eliminatoria se puso cuesta arriba y Perú no logró clasificar a Brasil 2014.

Tuvo que pasar 4 años para que Yoshimar Yotun cobre su revancha personal. Si un día te vas triste, en otro eres quien sonríe. El volante encajó en esa historia que te permite el deporte rey. Anoche, ante Uruguay, fue la figura del triunfo, siendo el primer pase de Perú, aquel al que nunca le 'quemó' el balón en los pies y, sobre todo, el del panorama distinto.



Inclusive, cuando Perú estuvo por debajo en el marcador, Yoshimar Yotun nunca dejó de jugar a su estilo. En esa idea fue cuando encontró la asistencia a Paolo Guerrero que el 'Depredador' convirtió en gol.

Paolo Guerrero besó a Yotun tras el gol. El agradecimiento al pase extraordinario del volante (AFP) Paolo Guerrero besó a Yotun tras el gol. El agradecimiento al pase extraordinario del volante (AFP)

Premio a la adaptación

El mérito, en primer lugar, es para Yoshimar. Y en gran medida para Gareca. Porque Yotun ha sabido adaptarse en una Selección que solicitaba eso. La necesidad convirtió al hombre del Malmo en 6 y nunca desentonó. A pesar de ser una posición que siempre le resultó natural (tuvo pasado de atacante), ha consolidado un nivel que lo convierte en uno de los jugadores más regulares tras la Copa América Centenario.

Yotun es el mejor intérprete de la palabra adaptación. Primero por no claudicar cuando Gareca optó por otros jugadores en una posición en la que Yotun tendría que ser titular (lateral izquierdo). Yoshimar tuvo que estar relegado en el banquillo. Pero nunca bajó los brazos. Ahora le saca provecho a sus características de generación de fútbol y marcaje en la primera línea de volantes.

Hoy podemos hablar de un Yotun consolidado. Y, sobre todo, líder deportivo en el grupo de la Selección Peruana. Hemos adaptado a un gran jugador.

