Selección Peruana: Yoshimar Yotun llegó a Lima con un parche en la cara [VIDEO]

Llego con un enorme parche en la cara y al toque causó preocupación. Yoshimar Yotun arribó este domingo por la noche a Lima para unirse a la Selección Peruana que se alista para los choques ante Argentina y Colombia por las Eliminatorias Rusia 2018. El volante del Orlando City lució una protección en la parte baja del rostro, pero señaló que no es de cuidado.

'Yoshi' llegó a la capital peruano luego de disputar 90 minutos con el Orlando City en el empate contra FC Dallas por la MLS. Ahí, el volante sufrió un golpe en la barbilla, lo que le generó una herida que para ayudar a la cicatrización tuvo que ser suturada. Al volante le pusieron cuatro puntos pero "no es nada de cuidado".

Según contó el propio volante, la herida que tiene no le impedirá estar en los partidos de la Selección Peruana por las Eliminatorias. "En unos días mpas me sacan los puntos y todo bien. No es nada grave", señaló.

Ganar significaría medio boleto al Mundial



Yoshimar Yotun llegó con la mente puesta en ganarle a Argentina en La Bombonera donde seguro "se sentirá la presión porque es un estadio más pequeño", señaló no sin antes recordar de que "sea donde sea, somos una selección difícil que va a slair a ganar como lo hemos hecho en todas las canchas donde hemos jugado".

"Sabemos que la primera fecha de esta jornada doble va a ser fundamental. Va a determinar muchas cosas. Y para nosotros, ganar es medio boleto al Mundial", aseguró 'Yoshi' quien llegó con una gorra con la frase 'Achórate Perú' y le preguntaron si a la Bombonera se debe ir 'achorado' y respondió "es ahora o nunca".

