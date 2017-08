Yoshimar Yotun se dio un tiempo para comentar sobre la Selección Peruana luego de anunciarse su fichaje en el Orlando City de la MLS. A 'Yoshi' le hubiera encantado jugar en el Estadio Nacional ante Bolivia, pues siente que es la casa de la bicolor y, además, sostuvo que se siente más el aliento de la afición.

"No tengo nada contra el estadio Monumental, pero creo que hemos armado un buen clima en el Nacional que es muy importante para nosotros. De la cancha a la tribuna no hay mucha distancia. No hay barras de seguridad. Sentimos más el apoyo", sostuvo el polifuncional jugador en el programa Fútbol como Cancha de RPP.

Confirmado: Selección Peruana recibirá a Bolivia en el estadio Monumental

Yoshimar Yotun detalló no conocer en profundidad los motivos que conllevaron a la modificación del escenario, pero reiteró que lo ideal hubiera sido mantenerse en el coloso del José Díaz. "Lo sentimos nuestro, hemos hecho muy buenas cosas. Que lo cambien, me parece injusto", apuntó.

A pesar de su punto de vista, Yoshimar Yotun afirmó que el plantel de la Selección Peruana tendrá que acatar la decisión. Tampoco ve al estadio Monumental como una mala alternativa. "Tiene una cancha grande, habrá espacios para jugar. Si el campo está bien, no habrá impedimento", puntualizó.

De otro lado, el exjugador del Malmo de Suecia manifestó que gran parte de su decisión de ir al Orlando City de Estados Unidos se debió a que jugará en la misma posición en la que juega en la bicolor: volante.

