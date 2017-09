Sergio Goycochea sobre el Perú vs Argentina: "Un empate favorecería al equipo visitante"

El partido que sostendrá la Selección Peruana frente a su similar de Argentina sigue generando opiniones de ex jugadores de cada país. En esta ocasión, el ex guardameta argentino, Sergio Goycochea, analizó las posibilidades que tiene la blanquirroja de ganar en el estadio de La Bombonera el próximo 5 de octubre.

"Es un partido complicado, Argentina no llega de la mejor manera, no solo de los últimos partidos sino de gran parte de la Eliminatoria y se enfrentará a una Selección Peruana que llega con cuatro bajas importantes. Un empate favorecería al equipo visitante. Será un partido difícil para ambos", declaró Sergio Goycochea a Radio Ovación.

El popular 'Goyco' también habló sobre la elección del estadio de La Bombonera como escenario para el crucial partido entre la bicolor y Argentina.

"En la previa a mí no me gustó que se haga tanta importancia en el tema de la cancha de La Bombonera. No estoy de acuerdo en que se toque algo así antes de un partido tan crucial para ambos países. Si es para sumar está bien, a mi parecer el cambio de escenario no es algo decisivo. La cancha se analizará con el resultado puesto", agregó Sergio Goycochea.

Finalmente, alagó la gran labor que viene realizando la Federación Peruana de Fútbol con la Selección Peruana y el entrenador Ricardo Gareca: "Hay que felicitar a la FPF, porque cuando los procesos no empiezan bien a veces se la corta por lo más delgado que es el entrenador, ellos apostaron por Ricardo Gareca y le dieron el aval para que consiguiera todas sus metas".

