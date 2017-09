Sergio Markarián sobre Ricardo Gareca: "El mérito es de él y su comando técnico"

Ricardo Gareca comenzó con los elogios: "Todos tienen que ver un poco con la historia de la Selección Peruana. Acá hay jugadores que tuvo el profesor Sergio Markarián, todos están involucrados. Yo tengo un gran respeto por el profesor Markarián, ha hecho un gran trabajo, es un técnico reconocido".

► Pedro Troglio recordó el día que marcó a Maradona y lo comparó con Messi: "No hay forma de pararlo"

Y la respuesta del DT uruguayo no tardó: "Algunos futbolistas han jugado conmigo y otros no, fueron tres años de mucho trabajo, con más de 100 entrenamientos en los que se busco soluciones. El resultado ha sido una camada de jugadores, seguro que Gareca se refirió a eso cuando me elogió. Pero el mérito ha sido de él y de su comando técnico", declaró Markarián a Contra La Raya.

Por otro lado, Sergio Markarián aseguró que la Selección Peruana ha sido una de las mejores de las Eliminatorias Rusia 2018, junto con Brasil, gracias a su "crecimiento sostenido".

"Creo que Perú va a clasificar, merecidamente. Después de Brasil, es el equipo que mejor ha jugado en estas Eliminatorias. Han tenido partidos que, incluso, han jugado bien pero no han ganado. Pero llevan un crecimiento sostenido y eso me alegra porque los quiero mucho", explicó.

Sobre Argentina, próximo rival de la Selección Peruana, dijo: "Que tenga extraordinarios jugadores es muy discutible. Si hiciéramos un análisis de Uruguay, podríamos decir que tenemos futbolistas que están entre los mejores diez en sus puestos: Muslera, Godín, Suárez y Cavani. ¿Cuántos tienen los argentinos? Messi, Di María, si me dicen Otamendi te lo acepto, pero no es Godín".



► Perú vs. Argentina: ¿Cuándo se pondrán a la venta las entradas para los hinchas de la ‘bicolor’?