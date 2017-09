Sergio Markarián: "si Sampaoli vuelve a cometer esos errores, Argentina va a sufrir porque Perú puede ganar"

Infla el pecho por la Selección Peruana, la elogia y le advierte a toda Argentina que podrían perder el choque de este 5 de octubre por las Eliminatorias Rusia 2018. Sergio Markarián brindó una entrevista en la televisión gaucha y advirtió de los defectos que muestra el equipo de Jorge Sampaoli y la decisión de cambiar de estadio.

El 'Mago' pegó duro a los argentinos por varias razones: el cambio de estadio, las declaraciones de Paulo Dybala sobre Messi y las críticas contra Ángel Di María quien "es el único que arriesga en ese equipo".

Perú vs. Argentina en La Bombonera: los memes recuerdan al fantasma del 69 [FOTOS]

"El técnico de Argentina tiene una propuesta audaz pero ha cometido algunos errores de gravedad en los dos partidos recientes. Contra Uruguay puso a Acuña (zurdo) en la banda derecha y ante Venezuela puso tres centrales cuando el rival atacaba con uno. Si Sampaoli vuelve a cometer esos errores van a sufrir porque Perú puede ganar el partido", dijo

Luego agregó: "Me parece que cambiar de cancha no hace más que disminuir la grandeza de Argentina. Es raro. Lo que tendrían que fijarse es si los jugadores que tienen son tan buenos como hablan. Más allá de mi simpatía con Perú, del que estaba convencido iba a pelear porque después de Brasil, es el que mejor juega, me daría pena que Argentina no llegue al Mundial"

"La Selección Peruana puede ser local en La Bombonera", dijo vicepresidente de la FPF a medio argentino.

Sobre las declaraciones de Dybala, Markarián admitió que "si el jugador de la Selección de Argentina se siente obligado a dársela a Messi la cosa va mal. Dybala es un jugador que mira mucho y no arriesga. La verdad, a mi me asusta la negatividad que hay en Argentina", sentenció.

NO DEJES DE LEER



Perú vs. Argentina: así luce la 'Bombonera', estadio donde se jugaría el partido (VIDEO)