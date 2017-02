Sergio Peña: “Nunca jugaría por Universitario de Deportes”

La fotografía que se tomaron Ricardo Gareca y Sergio Peña en España causó furor en las redes sociales. Por supuesto, muchos usuarios querían saber exactamente la conversación entre el técnico y el futbolista de Granada. Una de las preguntas que deambulaba por la red era: ¿los convocará a la Selección Peruana para esta fecha doble?



Esta misma interrogante de los cibernautas se trasladó hasta la transmisión en vivo que realizó Sergio Peña desde su cuenta de Instagram. En esa interacción del ex Alianza Lima con sus seguidores surgió una pregunta polémica: “¿Jugarías por Universitario de Deportes o Sporting Cristal?



Ricardo Gareca se reunió con Sergio Peña en España (FPF) Ricardo Gareca se reunió con Sergio Peña en España (FPF)

“Nunca jugaría por Universitario de Deportes, es muy difícil, lo pensaría mucho pero no lo haría”, dijo Sergio Peña, que se formó en Alianza Lima y jugó su última temporada en el 2015, tras llegar a La Victoria a modo de préstamo por el Granada.



Asimismo, Sergio Peña no quiso revelar los detalles de la conversación que mantuvo con Ricardo Gareca de cara a la fecha doble ante Venezuela y Uruguay por las Eliminatorias Rusia 2018. De hecho, el ex San Martín hizo extensivo su deseo de debutar oficialmente en la Selección Peruana.



Sergio Peña continuará realizando sus transmisiones en vivo desde su cuenta de Instagram, según anunció. El volante ha comenzado a ganar seguidores en la red social, donde también interactuó con Beto da Silva, su compañero de Selección Sub 20.

Cueva y su lado más peruano en Brasil: cantó cumbia al ritmo de Tony Rosado [VIDEO]

Mira el divertido momento que protagonizó Christian Cueva. (Video: Instagram)

LEE ADEMÁS...