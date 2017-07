Sporting Cristal: lo que dijo Christian Ramos sobre la posibilidad de reforzar a los celestes

En las últimas horas, un sector de la prensa aseguró que Christian Ramos reforzaría a Sporting Cristal para el Torneo Clausura. Sin embargo, el defensa de la Selección Peruana negó tajantemente cualquier posibilidad de regresar a Lima, pese a no ser titular indiscutible en Emelec.



“Así como salió acá de que salí de Emelec y también era mentira, también digo de que es mentira que en Perú me quieren o que yo quiero irme”, dijo Christian Ramos a StudioFútbol.



En ese sentido, el defensa de la Selección Peruana aseguró no haber conversado con gente cercana a la dirigencia de Sporting Cristal, que busca reforzarse de cara al Torneo Clausura. Inclusive, Christian Ramos manifestó su deseo de disputar con Emelec los octavos de final de la Copa Libertadores.



“Conmigo no ha conversado nadie, y la verdad no estoy pensando en Perú ni en el Sporting Cristal, yo estoy pensando en Emelec, en que tenemos que ganar este partido ante River y el de la Copa Libertadores”, agregó Christian Ramos.



Por otro lado, Sporting Cristal no pasa por un buen momento. ‘Chemo’ del Solar fue destituido del cargo y los ‘celestes’ cada vez más se alejan de las chances de pelear el Torneo Apertura.

