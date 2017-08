Técnico de Ecuador preocupado por Perú: "Gareca ha podido sacar lo mejor de cada jugador"

La Selección Peruana y Ecuador se enfrentarán en Quito por la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 y el técnico Gustavo Quinteros ya tiene analizada a la escuadra bicolor.

"Perú es un equipo que está jugando muy bien, cuando a mí me preguntaban yo hablaba de Chile, Perú y el mismo Venezuela, que me parece juega muy bien y no tiene tantos puntos como debería tener en Eliminatorias. Pero Perú y Chile también me gustaron siempre, la idea de juego que tienen, jugadores rápidos, un esquema compacto, bien organizado en la parte defensiva", comentó para Nacional Deportes.

Agregó: "A mí me preocupa mucho el funcionamiento de la Selección Peruana, el entrenador le ha podido dar un funcionamiento muy bueno que viene creciendo en Eliminatorias. Tiene un equipo con jugadores muy buenos, Gareca ha podido sacar lo mejor de cada jugador. Es un rival que le puede ganar a cualquier rival en cualquier cancha".

Gustavo Quinteros destacó a jugadores como Paolo Guerrero, Christian Cueva, Edison Flores y Jefferson Farfán , pero sobre todo a Miguel Trauco: "Es uno de los mejores laterales izquierdos que hay en Eliminatorias, no tengo dudas", explicó.

Para terminar, reveló que Ecuador no llegará en su mejor momento ante la Selección Peruana: "Muchos jugadores no tienen club o están inactivos, el caso de Miler Bolaños, Felipe Caicedo, Juan Carlos Paredes, Walter Ayobí que ahora acaba de arreglar con un club de Ecuador, el mismo Arturo Mina que no está jugando en su club, Alexander Domínguez tampoco. Son jugadores importantísimos y nosotros estamos pendientes para que ellos puedan volver a jugar lo antes posible, pero bueno, tenemos jugadores que los pueden reemplazar muy bien, pero siempre es bueno que podamos elegir entre los mejores jugadores y que estén todos disponibles".

