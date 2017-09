El partido entre Universitario de Deportes y Deportivo Municipal no tiene escenario para jugarse, este sábado. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) desestimó el pedido de los ediles que querían jugar en dicha, según pudo conocer Depor.

El presidente de la 'Academia', Óscar Vega, había acudido a la Federación este jueves para solicitar el permiso en vista de la disposición de la Selección Peruana para cuidar el gramado del José Díaz para el choque con Colombia, del 10 de octubre. Sin embargo, no tuvo éxito.

Universitario de Deportes: la posición del club sobre la posible suspensión de su partido en el Nacional

La razón es que el uso del estadio para el partido sí podría perjudicar el estado del campo. Esa fue la repuesta de los ingenieros a los directivos de la FPF. Por lo tanto, no se puede utilizar.

Dicha situación tomó por sorpresa a Deportivo Municipal. El presidente del club le informó a Depor que su institución no tiene plan B, horas antes. "Si no tenemos el Estadio Nacional, el partido no se juega", indicó.

Los ediles vendieron las entradas para el duelo correspondiente a la quinta fecha del torneo Clausura. Ambos equipos entrenaron pensando en jugar el sábado. ¿Qué sucederá ahora?

