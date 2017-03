El UNOXUNO de Perú: así vimos a los hombres de Gareca frente a Venezuela en Maturín

Pedro Gallese (4): en un partido nunca habrá culpables, Pedro siempre ha dado todo en la cancha, pero pudo hacer algo más en el segundo gol. Luego estuvo preciso tanto en los centros como en los remates de los venezolanos. Ciertamente todos se equivocan, él lo hizo en el tiro libre. Esperemos que no sea así el martes frente Uruguay. Vamos.



Aldo Corzo (5): mucha entrega, poca técnica. Aldo pelea cada balón, cubre su banda, se lanza sobre la pelota, también con el rival, pero cuando toca tirar un centro, se le nubla la cabeza. Nos preguntamos qué hubiese pasado si estaba Advíncula. ‘Bolt’ tiene el recorrido de Corzo y a eso le suma un gran ataque, especialmente ante una zona débil como Venezuela.



Christian Ramos (7): el hombre del partido. Preciso en un rebote en los 10 minutos, también con cortes con el cuerpo y sus pies. Maravilloso en una barrida con el agua para evitar el tercer gol de Venezuela. No entendemos por qué se le critica, siempre juega mejor con la Selección que a nivel de clubes. Con el ‘Mudo’, parece entenderse bien.



Alberto Rodríguez (5): fuera de ritmo, pero mejoró en el segundo tiempo. Preciso para algunos cortes y poner un buen pie para la salida de Perú. Más no se le puede decir, el ‘Mudo’ ha estado fuera por lesiones y no se encuentra en su mejor forma. A pesar de eso, no desentona en el partido como lo vimos en los últimos 45’ en Maturín.



Miguel Trauco (5): al igual que la mayoría jugadores, mejor en el segundo tiempo. Trepó cuando Perú lo necesitaba y generó peligro cada vez que subía al ataque.



Renato Tapia (4): el punto más bajo de Perú, se nota su poco ritmo en el Feyenoord de Holanda. Tapia pasó malos momentos en el mediocampo, no fue el enlace entra la defensa con el ataque, quiso sumar con remates de fuera y nada. Esperemos que mejore pronto.



Yoshimar Yotun (6): muy fino y correcto con la zurda, dio toques de clases, sumó en ataque y fue nexo con los volantes ofensivos. No suma marca, pero como mixto, Yotun es el descubrimiento de Gareca. Aporta muchísimo en una zona donde no tenemos variantes.



André Carrillo (7): su segundo tiempo es lo mejor que se le ha visto con Perú. Incluso aportó con gol a diferencia de otros partidos. Cuando cambió de banda en los últimos 45 minutos, ‘Andle’ fue proyección, peligro en el ataque y el mejor hombre de Perú. Que este sea el Carrillo que se vea en un partido decisivo frente a Uruguay.



Christian Cueva (6): tuvo el gol de la victoria en su cabeza y lamentablemente erró. No fue el mejor partido del volante de Sao Paulo, pero también hablabas de cosas superlativas. Cueva cumplió con la distribución, hizo buenos regates y generó salidas por las bandas. A veces le pedimos goles, pero su rol es el de enlace. Lo hizo bastante bien en el segundo tiempo.



Edison Flores (5): es de esos chicos que te correrán los 90 minutos, pero su trabajo será más laborioso que técnico. Flores cumplió desde lo táctica, desde la inventiva dio poco. No fue manija de ataque, pero tampoco le comieron la banda. Siempre apoyó a su lateral.



Paolo Guerrero (6): unas de cal, otra de arena. Grandísimo en el gol de cabeza, también a la hora parar el balón y moverse en todo el frente de ataque, pero también hizo un fallo clamoroso en el primer tiempo que pudo ser el gol de Perú. Desde lo anímico, Paolo se contagia. Lo hizo con sus compañeros en los 45 finales, lo hizo en el primero tiempo.



Raúl Ruidíaz (6): una grandísima entrada. Pidió la pelota, movedizo en el ataque y hasta para cortar pelotas. Hubiese sido interesante verlo jugar más minutos.



Sergio Peña (5): entró nervioso, erró en un pase que casi genera una contra de Venezuela y tampoco estuvo fino con los pases. Luego se adaptó al partido.



Sergio Aquino (7): pocos minutos, pero cada uno fue superlativo. Quitó todos los balones, tuvo un remate de fuera y dio dos pelotas perfectas, una para casi el tercero de Perú.



