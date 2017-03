Vale un Perú: Christian Cueva llegó a Lima y envió ayuda a Trujillo [VIDEO]

Christian Cueva ya está en Lima. El crack de Sao Paulo salió de las puertas internacionales del Aeropuerto Jorge Chávez y se dirigió rápidamente a las salidas nacionales junto a su familia. ¿Para qué? Nada menos que para embarcar a su familia hacia su natal Trujillo y llevar ayuda a la ciudad que fue castigada con fuertes lluvias.



Ni bien pisó suelo peruano, Cueva solo tuvo tiempo para pensar en sus hermanos damnificados en Trujillo. Por eso, el atacante de Sao Paulo ni siquiera declaró a la prensa nacional, que trató de abordarlo para analizar el próximo choque de la Selección Peruana contra Venezuela y Uruguay.

Tal y como se aprecia en nuestro video, Christian Cueva estuvo resguardado por varios policías, quienes negaron a la prensa el acceso al atacante nacional.



Christian Cueva es el peruano que llegará en mejores condiciones al choque contra Venezuela y Uruguay. El crack de Sao Paulo anotó en los dos últimos partidos con su club y la prensa internacional ha reconocido su buen juego.

"Si hay un nombre propio por encima del resto en estos momentos en lo que al fútbol de Brasil se refiere ese es, sin duda, Christian Cueva. El peruano volvió a marcar y ya tiene una cifra escandalosa para un futbolista que no juega de delantero centro", publicó AS de España en referencia al ex Rayo Vallecano.



Inclusive, los medios bautizaron una jugada rompe cinturas que realizó ante ACB de Brasil como la ‘Cuevinha’.

