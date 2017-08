Wilder Cartagena: "Puedo aportarle a la Selección Peruana mucha entrega"

Wilder Cartagena fue una de las sorpresas en la convocatoria de Ricardo Gareca para los duelos de la Selección Peruana ante Bolivia y Ecuador por las Eliminatorias Rusia 2018. El volante de la Universidad San Martín estuvo en el primer entrenamiento y luego habló con la prensa.

"Estoy muy contento. Me he encontrado con compañeros que no veía, hemos conversado mucho. Hemos entrenado bien todos los que no hemos jugado ayer y los demás hicieron trabajos en el gimnasio", comentó el jugador de 22 años.

Cartagena, agregó: "Estuvo bastante intenso el entrenamiento, aquí en la Selección Peruana se trabaja así, fuerte. Poco a poco entrando en la idea del profe.Esperamos llegar bien ante Bolivia y quedarnos con los tres puntos para el país".

"Puedo aportarle a la Selección Peruana mucha entrega, si das todo de ti las cosas van a salir solas. Vengo muy bien en mi club, esta convocatoria es un premio que recibí", finalizó.

La bicolor recibirá a Bolivia en el estadio Monumental de Lima el 31 de agosto y el 5 de setiembre visitará a Ecuador en Quito. Ambos, son partidos vitales en su lucha por tener un cupo en el próximo Mundial.

