Yordy Reyna es anunciado en la Major League Soccer: ¿Y Alianza Lima?

Desde Canadá, confirman el fichaje de Yordy Reyna al Vancouver Whitecaps, que milita en la Major League Soccer; es decir, en la Liga de las estrellas, donde destaca Kaká, David Villa, Andrea Pirlo, entre otros cracks que están a un paso del retiro. En tanto, en Alianza Lima continúan esperando la respuesta del futbolista para pegar la vuelta a La Victoria y afrontar la Copa Sudamericana, tal y como lo confirmó el propio Gustavo Zevallos.



El diario The Province de Canadá aseguró que Yordy Reyna tiene todo arreglado para vestir la camiseta de Vancouver Whitecaps. Según el periodista Marc Weber, el club canadiense compraría el pase del delantero peruano, que pertenece a Red Bull Salzbur hasta mediados del 2017.



Así informó la prensa de Canadá. (Captura: Imagen) Así informó la prensa de Canadá. (Captura: Imagen)

“Se dice que el gerente de Caps, Carl Robinson, le gusta el trabajo, el ritmo y la entrega de Reyna. Pero este movimiento en el mercado se trata de un proyecto a largo plazo. Este es un jugador joven con potencial que ha estado luchando por encontrar su forma en Europa. No es el delantero que los aficionados de Vancouver Whitecaps han estado esperando”, reveló The Province.



En esa misma línea, Yordy Reyna fue confirmado como nuevo jugador de Vancouver Whitecaps de Canadá en el Twitter oficial de los aficionados de la Major League Soccer.



Yordy Reyna: así fue anunciado en la cuenta de Twitter de los fanáticos de la Major League Soccer. Yordy Reyna: así fue anunciado en la cuenta de Twitter de los fanáticos de la Major League Soccer.

Por otro lado, Alianza Lima confirmó el interés de regresar a Yordy Reyna al club íntimo que no conoce de títulos hace 10 años. El chiclayano era visto con buenos ojos para el conjunto de Pablo Bengoechea. El mismísimo gerente deportivo de Alianza dijo: “Yordy siempre tendrá las puertas abiertas para regresar. Estamos haciendo todo lo posible para contar con él en la presente temporada”.

Alianza Lima no está dispuesto a cometer locuras para fichar a un jugador. Se conoce que los esfuerzos económicos son limitados y Yordy Reyna priorizaría la jugosa oferta del club canadiense, a pesar de que su gusto está enfocado en vestir la camiseta blanquiazul.



Yordy Reyna no pudo consolidarse en el primer equipo de RB Salzburg y fue prestado a RB Leipzig, donde tampoco ha podido destacar. A esto se suma su no llamado a la Selección Peruana comandada por Ricardo Gareca.



