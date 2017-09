Yordy Reyna sobre la Selección Peruana: "La presión en La Bombonera la tendrá Argentina" 

La Selección Peruana se jugará en octubre su última chance en las Eliminatorias Rusia 2018 cuando enfrente a Argentina y Colombia en la fecha doble que cerrará el proceso y Yordy Reyna aspira a ser convocado por Ricardo Gareca.

"Yo estoy haciendo bien las cosas, estoy jugando, teniendo minutos. Vamos a ver si da la oportunidad de estar convocado y si no, me tocará apoyar a mis compañeros como siempre lo he hecho y celebrar su buena campaña", comentó el jugador del Vancouver Whitecaps de Canadá.

Sobre que el partido se juegue en La Bombonera, agregó: "Eso no afecta en nada. La presión la tienen ellos por los partidos que no han ganado. En la Selección Peruana tenemos que ir con responsabilidad y ganas de hacer un buen partido a Argentina".



"Lo tenemos muy cerca, faltan los últimos dos partidos que son decisivos, super importantes para nosotros y creo que vamos a dejar toda el alma", aseguró Yordy Reyna.

Sobre su buen momento en Canadá: "Somos varios latinos y eso nos ayuda porque hablamos español. Hay otros que no hablan español y son de muy buen píe. Es más influyente que nos conectemos con la pelota. Si te comunicas con la pelota haces cosas buenas, y eso eso es lo que nos está pasando ahora en la ofensiva".

