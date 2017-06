YouTube: así fueron los últimos minutos de la Selección Peruana en un Mundial 

Existen despedidas que nos duelen. Decir adiós no es fácil, en especial cuando es para alguien o algo que queremos mucho, peor si sabemos que no habrá un nuevo encuentro. Un día como hoy, 22 de junio, hace 35 años, la Selección Peruana perdió 5-1 ante Polonia y quedó eliminado del Mundial de España 1982. Nunca más volvimos a una Copa del Mundo, así que estos partidos solo los vemos por YouTube.

Guillermo La Rosa anotó el último gol de la Selección Peruana en un Mundial, cerrando la dolorosa goleada ante los polacos. Con dos empates y una derrota, la bicolor se despidió rápidamente en fase de grupos. En la previa, los dirigidos por el brasileño Tim eran favoritos para llegar lejos, en especial luego de un triunfo de visita ante Francia. En tierras españolas, todo fue una pesadilla.

El resumen del Perú 1-5 Polonia en España 1982. (Foto: USI / Video: YouTube / Edición Video: Mauricio Motta)

La Selección Peruana debutó con un sorpresivo empate sin goles ante Camerún. El favoritismo peruano jamás se vio en el campo de juego. Luego, la bicolor se lavó la cara e igualó a un gol contra Italia, futura campeona del Mundial, en un buen partido. Finalmente, Polonia arrolló a Perú con un contundente 5-1.

En YouTube podemos ver, o para quienes ya habían nacido volver a hacerlo, los últimos minutos de la Selección Peruana en un Mundial. Quizás no es el recuerdo más alegre, pero hace 35 años nuestro país no ha vuelto a vivir una experiencia similar. Apenas hemos jugado dos Copas del Mundo Sub 17, en 2005 y 2007.

Nombre Pos. PJ MJ G TA TR 1 Eusebio Acasuzo Arquero 0 0 0 0 0 2 Jaime Duarte Defensa 3 270 0 1 0 3 Rafael Salguero Defensa 3 270 0 0 0 4 Hugo Gastulo Defensa 0 0 0 0 0 5 Germán Leguía Delantero 3 158 0 0 0 6 José Velásquez Volante 3 270 0 1 0 7 Gerónimo Barbadillo Delantero 3 152 0 0 0 8 César Cueto Volante 3 270 0 0 0 9 Julio César Uribe Volante 3 209 0 0 0 10 Teófilo Cubillas Volante 3 197 0 0 0 11 Juan Carlos Oblitas Delantero 3 270 0 0 0 12 José González Ganoza Arquero 0 0 0 0 0 13 Óscar Arizaga Defensa 0 0 0 0 0 14 Miguel Gutiérrez Defensa 0 0 0 0 0 15 Rubén Díaz Defensa 3 270 1 0 0 16 Jorge Oleaechea Defensa 3 270 0 0 0 17 Franco Navarro Delantero 0 0 0 0 0 18 Eduardo Malásquez Volante 0 0 0 0 0 19 Guillermo La Rosa Delantero 3 134 1 0 0 20 Percy Rojas Volante 0 0 0 0 0 21 Ramón Quiroga Arquero 3 270 -6 0 0 22 Luis Reyna Volante 0 0 0 0 0

Campaña de Perú en 1982

Partido Fecha Estadio Árbitro Goles de Perú Camerún 0-0 Perú 15.06 Riazor – La Coruña ( ESP ) Franz Wohrer ( AUT ) Italia 1-1 Perú 18.06 Balaidos – Vigo ( ESP ) Walter Eschweller ( WGR ) Rubén Díaz Perú 1-5 Polonia 22.06 Riazor – La Coruña ( ESP ) Mario Rubio ( MEX ) Guillermo La Rosa