Sergio Peña: "Me arriesgué al regresar a España pero todo está saliendo bien"

Estas últimas semanas deben ser las mejores para el volante Sergio Peña. Desde que arribó a España para reincorporarse al Granada B, equipo que milita en la tercera división de España, no se ha cansado de ser noticia debido a sus buenas actuaciones.

El volante, de 21 años regresó con ganas de cobrarse su revancha y vaya que lo está logrando, en regreso ya anotó 4 goles en 3 partidos. Por esta razón Depor se contactó con el peruano para que cuente detalles del buen momento que vive por la 'Madre Patria'.

¿Cómo vives este momento con la 'mica' del Granada B?

​Me siento feliz, tranquilo por todo lo que me está pasando ahora y espero seguir así. Regresé con la única idea de ser una pieza clave y por qué no, debutar en el primer equipo.

El profesor Lluis Planaguma le dijo a Depor que veía en ti a un jugador que tenía las cosas clara. Además confesó que tus compañeros estaban felices con tu regreso.

Me siento bien por el estilo de juego del equipo. La confianza que me ha dado el técnico en estos partidos ocasionó que tenga este buen inicio. Además es gratificante que mis compañeros me hayan recibido de una bonita manera.

¿En qué posición te ubica el DT?

Estoy jugando de '8' y en esa posición es en la que me acomodo al 100%.



¿Eres consciente que si sigues a este ritmo podrías ser llamado a la Selección Peruana?

​Sí, claro. La prioridad siempre la tiene la Selección, pero para eso tengo que seguir trabajando duro y así poder ser considerado en el primer equipo del Granada. Para eso regresé.

¿Qué ha conversado contigo el técnico tras este buen momento en el Granada B?

​El entrenador está muy contento con mi juego y con mis ganas de trabajar. Él ve mucho el sacrificio de los jugadores y creo que yo vine aquí con mis metas claras. Se nota que quiero estar en el primer equipo.

¿Cuál crees que ha sido la clave para que no te cueste tanto la adaptación tras tu regreso?

Mi concentración, mi esfuerzo y mis ganas siempre de querer llegar lo más lejos posible. Se me vienen a la mente cosas que sacrifiqué por querer hacer mi carrera en Europa. Pude estar en un equipo grande de Perú pero preferí arriesgar y me va muy bien. ​

Siempre hay cosas por mejorar. ¿Qué considera Sergio Peña que debe potenciar?

​Mi físico, creo que debo subir más mi masa muscular, pese a que siempre fui delgado (risas). Pero futbolísticamente me siento muy bien.

