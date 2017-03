Solano sobre Christian Cueva: "No me sorprendería si el próximo año juega la Champions

Nolberto Solano, asistente técnico de Ricardo Gareca en la Selección Peruana, aplaudió el buen momento que atraviesa Christian Cueva con el Sao Paulo de Brasil. Esto fue lo que dijo a días de la fecha doble ante Venezuela y Uruguay por Eliminatorias.

"Cueva todavía tiene un techo por llegar, viene haciendo una carrera notoria; él está haciendo lo correcto. Sao Paulo es de los clubes más importantes del mundo, en Brasil no es fácil jugar", declaró Solano a 'Capital Deportes'.



Agregó: "No es común que los brasileños alaben a un peruano, por lo que hay que darle doble mérito. Christian Cueva está siendo muy responsable y no me sorprendería si el próximo año lo veamos jugando la Champions League".

Nolberto Solano también habló sobre el momento de otros jugadores con los que cuenta Ricardo Gareca para la Selección Peruana:



"Siempre deseamos que todos tengan continuidad, pero con la salida de Trauco, Ruidíaz y Polo se ha inclinado la balanza. Yotún no juega porque la liga sueca comienza en abril, pero ha hecho una buena pre-temporada y ha jugado muchos amistosos. Tapia está en uno de los clubes más grandes de Holanda, donde la competencia siempre la va a tener; él todavía está joven y ojalá pueda ganarse ese puesto".

