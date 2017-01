Solano: "Si Vargas y Ascues hacen una buena Copa, pueden volver a la Selección"

Es común escuchar decir a Ricardo Gareca que las puertas de la Selección Peruana no están cerradas para nadie. Y así lo recordó Nolberto Solano cuando le preguntaron sobre una posible vuelta de Juan Manuel Vargas y Carlos Ascues a una convocatoria de la bicolor. La respuesta fue positiva, sobre todo ahora que ambos jugadores se mostrarán en el medio local.

"Creo que Vargas va a ser un gran aporte en Universitario de Deportes por su experiencia. Lo de Jefferson es una incertidumbre, Ascues no pudo consolidarse en el Wolfsburgo, estando acá Ricardo (Gareca) va a poder verlo, va a estar jugando", comentó a Ovación el asistente de Gareca.

Luego agregó: "Esperemos que hagan una buena Copa y tener un regreso a la Selección Peruana. Ricardo nunca le cerró la puerta a nadie, son momentos y situaciones, el 'Loco' no ha estado jugando, igual Ascues".

Solano explicó por qué hay tantos peruanos que vuelven del extranjero para jugar en Perú: "De mi experiencia recuerdo haber jugado torneos internacionales con Cristal, ya cuajado, y cuando cruzamos el charco no me afectó tanto sentir el nivel competitivo de Europa, porque allá no esperan, quieren resultados, por eso muchos chicos tienen que volver".

Sobre la ampliación de cupos para el Mundial 2016, finalizó: "FIFA busca innovar, busca que participen más selecciones, Sudamérica es una de las eliminatorias más complicadas, no te garantiza nada. La Selección Peruana no no puede confiarse por tener más cupos".

