Sport Victoria vs. Sport Boys EN VIVO por la fecha 21 de la Segunda División

Sport Victoria vs. Sport Boys se enfrentan este domingo en el José Picasso Peratta por la fecha 21 de la Segunda División. Los rosados tienen cinco puntos de ventaja con César Vallejo (es el segundo). Y en el Sur jugará uno de sus partidos más difíciles del campeonato.

Una final en Ica. Eso se percibe en la previa del Sport Victoria vs. Sport Boys. Los rosados son los punteros con 39 puntos y los iqueños cuartos, con 32. Por eso, para ambos es un duelo clave. Si los locales dan el 'golpe', se ilusionarán con el ascenso.

La 'Misilera' ha ganado cuatro partidos como visitante. Y en los últimos dos solo obtuvo un punto (frente a Alfredo Salinas en Espinar). Mientras que Sport Victoria tiene números que meten miedo en su casa: invicto con siete triunfos y dos empates.

EL DT de Sport Boys, Mario Viera, se refirió al partido. "No me he puesto a hacer estadísticas, vamos a ir partido a partido, y a Ica vamos a ir por los tres puntos. Además, lo importante es ganar de local, eso es fundamental", señaló.

En Ica chocaron cuatro veces y el saldo fue de dos triunfos para cada uno. Por la primera rueda, Sport Boys derrotó a Sport Victoria 2-0 en el Miguel Grau del Callao.